El señor de los anillos y El hobbit ponen en venta sus derechos cinematográficos

Según el portal Variety, Zaentz ha contratado una firma de subastas para poder manejar el proceso de venta de sus derechos de las novelas El señor de los anillos y El hobbit para adaptaciones cinematográficas, mercancía, videojuegos y eventos en vivo.

El medio indica que la empresa piensa vender dichos derechos en, por lo menos, US $ 2.000 millones. La principal motivación del hecho sería la anticipación por The lord of the rings: the rings of power, la próxima serie de Amazon que se estrenará durante este año.

Aragorn, el montaraz, fue uno de los personajes más importantes de la trilogía de El señor de los anillos. Foto: New Line Cinema

The lord of the rings: the rings of power

La serie, que contará los eventos que ocurren en la segunda edad de Tierra Media y cómo fue que Sauron forjó los artefactos que lo llevarían en ascenso al poder, llegará a Amazon Prime Video el 2 de setiembre. En ese sentido, la plataforma sería el primer interesado en adquirir estos derechos, sin mencionar que Amazon ya gastó cerca de US $350 millones en la primera temporada de Los anillos del poder.

Por otro lado, su competidor más cercano sería Disney.

El señor de los anillos: Los anillos de poder poster. Foto: Amazon Prime Video

¿Cuándo iniciará la subasta?

Aún no se sabe cuándo se podrían iniciar las negociaciones, pero lo más probable es que se den luego de ver los resultados que obtenga la serie de Amazon.

Cabe mencionar que el tráiler de The rings of power llegará este domingo durante el evento deportivo Super Bowl 2022.