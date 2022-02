Bob Odenkirk sobre el final de Better call Saul: “No es llamativo, es sustancial”

Toda gran serie debe llegar a su final. Luego de seis temporadas, Better call Saul, el spin-off de Breaking bad creado por Vince Gilligan, pondrá punto final a la historia del carismático abogado Saul Goodman. Luego de un nuevo avance revelado, el protagonista Bob Odenkirk ha explicado que el desenlace no será para nada fácil.

En una entrevista para The New York Times, Odenkirk habló sobre las sensaciones que le ha dejado el final de la serie de AMC y Netflix.

“Hay mucho en lo que pensar” , reveló el actor. “Creo que me gusta, pero me quedé bastante aniquilado cuando lo leí en medio de la noche”, añadió.

El actor de 58 años confirmó que sufrió un ataque al corazón y que se tomará un descanso para volver pronto a las grabaciones de Better call Saul. Foto: composición / difusión / EFE

Para el carismático abogado de Albuquerque, la conclusión de la historia es “un camino desafiante a seguir”.

Asimismo, advirtió que el final podría no ser algo tan explosivo como lo fue Breaking bad en su tiempo. “ No es llamativo (...). No es fácil. No se siente caricaturesco. Es bastante sustancial creo”, detalló.

Bob Odenkirk fue noticia el año pasado cuando sufrió un ataque al corazón mientras grababa Better Call Saul. Foto: AFP

“Y en cierto nivel son cosas que esperaba, durante años, en el cerebro de este personaje”, agregó el protagonista.

A estas declaraciones se sumaron las de Rhea Seehorn (Kim Wexler), que dijo en el 2021 que el final sería “explosivo”.

Bob Odenkirk y su ataque al corazón

En julio del año anterior se supo que Bob Odenkirk había sufrido una descompensación producto de un paro cardíaco que tuvo lugar en el set de grabación de Better call Saul.

Bob Odenkirk en imagen exclusiva de Better call Saul. Foto: Zachary Scott/The New York Times

Luego de darle un susto a sus fanáticos y compañeros de trabajo, al estar más estable, Odenkirk tuiteó que había sufrido “un pequeño ataque al corazón” y que se tomaría una pausa para volver.

Un par de meses después, en septiembre de 2021, el actor y comediante volvió al set para finalizar la sexta y última temporada de la serie.