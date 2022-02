Better call Saul 6 da pistas sobre la fecha de estreno en teaser

Better call Saul, spin-off de Breaking bad, expandió la ficción creada por Vince Gilligan y nos presentó al abogado Saul Goodman. A lo largo de cinco temporadas, conocimos su propia historia junto con Kim Wexler antes de los eventos de la serie original.

La espera por el estreno de la sexta y última temporada ha sido larga, debido a la pandemia y el problema de salud del protagonista Bob Odenkirk. Ahora, la exitosa serie de AMC lanza el primer teaser tráiler y los fans no podrían estar más emocionados.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK