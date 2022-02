Óscar 2022: ‘Spider-Man: no way home’ logra nominación por mejor efectos visuales

La película de la fase 4 del UCM, Spider-Man: no way home, que nos trajo el regreso de los spideys de Andrew Garfield y Tobey Maguire, ha sido nominada en la categoría mejores efectos visuales de los premios Óscar 2022. La cinta competirá contra Dune, Free guy, No time to die y Shang-chi and the legend of the ten rings.

Marvel espera ganar un Óscar con Spider-Man: no way home. Foto: @mavericksmovies