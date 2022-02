Una vez anunciada la lista de los candidatos para las diferentes categorías de los premios Óscar 2022, queda la expectativa de saber la identidad de su presentador. Desde hace tres años, primero por decisiones gerenciales y luego por la pandemia, las ceremonias han sido virtuales y experimentales, sin ninguna intervención humana de bienvenida. No obstante, para la gala de este año, la figura del maestro de ceremonias debería volver. Los más sonados son Tom Holland, Nicole Kidman, entre otros.

Conoce, en la siguiente nota, los nombres que barajan distintas revistas de espectáculos y lo que demandan los usuarios en redes sociales.

Nombres de los posibles candidatos

Información dispuesta por The Hollywood Reporter afirma que el mismo Tom Holland se ofreció para ser el maestro de ceremonia y que ya ha sido contactado por la Academia. Se trata del actor más taquillero del año debido al éxito del multiverso de Spider-Man: no way home.

Desde las redes sociales, muchos usuarios piden que Holland se una a los otros enmascarados que lanzan telarañas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Por su parte, la revista Vulture señala que Elmo, de Plaza Sésamo, es uno de los candidatos favoritos de los internautas. Esto, porque en las últimas semanas, el muñeco ha sido objeto de broma en las redes sociales. Otra opción que barajan es Nicole Kidman, por el glamour clásico que puede aportar.

