Oscar 2022: Lady Gaga, DiCaprio y otros actores que no quedaron entre los nominados

La carrera por la nominación a los Oscar es dura. Cada año, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas elige una pequeña lista del universo de películas que se estrenan durante año, donde varios favoritos que se perfilas para distintas categorías quedan fuera de la premiación por los a veces inescrutables designios de los miembros de esta organización.

En la siguiente nota te mencionamos qué actores y películas obtuvieron reconocimiento por parte del público a pesar de que no serán reconocidos en la gala de la Academia.

Mejor película

En esta categoría, algunas películas no recibieron una merecida nominación a pesar de haber sido cintas críticamente aclamadas, como The tragedy of Macbeth, Being the Ricardos, Parallel mothers, House of Gucci y Tick, Tick... Boom!. Esta última es la favorita de muchos.

Con 10 espacios para la nominación quedaron en la lista películas como Dune, de Denis Villeneuve, y la comedia negra Don’t look up, de Adam McKay.

Mejor actriz

Una de las categorías más complejas de elegir y este 2022 estuvo aún más reñida por el gran talento demostrado durante el año. Si bien las elecciones han sido acertadas, se sintió la falta de reconocimiento a actrices como Lady Gaga por House of Gucci y Frances McDormand , ganadora del Oscar 2021, por su igualmente destacable papel en The tragedy of MacBeth.

House of Gucci se ha convertido en una de las cintas más esperadas del 2021; y significa el regreso de Lady Gaga a la pantalla grande. Foto: Difusión

Mejor actor

Esta vez, Leonardo DiCaprio tampoco consiguió ser nominado para esta categoría por su actuación en Don’t look up. Sin embargo, no fue el único ignorado. La Academia dejó de lado a Peter Dinklage por Cyrano, a Cooper Hoffman por Licorice Pizza y a Mahershala Ali por Swan song.

No miren arriba está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Foto: Netflix

Mejor actriz de reparto

Otra categoría que sintió la ausencia de algunas nominadas fue la de actriz de reparto. Caitriona Balfe, actriz recordada por su papel en Outlander, se perfilaba como una de las favoritas para ganar un Oscar por “la actuación de su carrera” en el filme Belfast.

Asimismo, los Oscar también decepcionaron al no considerar a Rita Moreno por su rol en West side story, ya que no solo hubiera sido la nominada de mayor edad, sino también la primera actriz latina en ser reconocida dos veces de esta manera por la Academia.

Mejor actor de reparto

Otro actor que queda fuera de la carrera es Ben Affleck, quien tenía esperanzas de competir en esta categoría por su participación en las cintas The last duel, de Ridley Scott, y The tender bar, de George Clooney. De esta manera, quedó nuevamente fuera de su alcance una estatuilla del Oscar en las categorías actorales.

Jamie Dornan, otro de los favoritos, también quedó fuera a pesar de su aclamado rol en Belfast, así como Jared Leto, quien se muestra irreconocible en su papel como Paolo Gucci en la totalmente ignorada película House of Gucci.

Jamie Dornan en Belfast. Foto: Northern Ireland Screen

Mejor director