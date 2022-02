Este martes 8 de febrero se reveló la lista completa de nominados a los Oscar 2022. La espera fue larga y las expectativas estaban por las nubes con respecto a las categorías principales. Algunas de las gratificantes y esperadas menciones fueron las de Andrew Garfield por Tick, tick… Boom!, Kristen Stewart por Spencer, entre otras. Sin embargo, el apartado técnico tuvo algunas sorpresas que no gustaron a todos.

En Twitter se ha vuelto tendencia #Eternals, en el que los fans de Marvel han expresado su enojo debido a que la mencionada película dirigida por Chloe Zhao no logró destacarse en mejores efectos visuales, a pesar de que muchos consideran que este ha sido su aspecto mejor ejecutado y que está por encima de otras propuestas del UCM.

Eternals cuenta actualmente con 48% de aprobación en la crítica y 78% del público en Rotten Tomatoes. Foto: composición/Marvel Studios

Marvel fue considerada en esta categoría con dos de sus más recientes historias: Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y Spiderman: no way home. Pero, dentro de las reacciones de los usuarios de la red social, muchos creen que la trama protagonizada por Tom Holland no tenía el potencial para superar a Eternals.

El estreno de la cinta sobre los Eternos de Marvel no fue bien recibido, ni por el público ni por la crítica. Aun así, los admiradores del UCM se han unido en Twitter para declarar que el hecho de que haya sido ignorada fue un robo.

Otra categoría en la que el filme de Zhao también fue ignorado es mejor fotografía, un apartado que usualmente va de la mano con el de VFX. A continuación, te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas.

Fans reaccionan a la ausencia de Eternals en las nominaciones a los Oscar 2022. Foto: captura de Twitter

Nominadas a mejores efectos visuales

Dune

Free guy

No time to die

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Spiderman: no way home.