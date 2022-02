‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro recibió 4 nominaciones a los Oscar 2022

El aclamado largometraje ‘El callejón de las almas perdidas’ del mexicano Guillermo del Toro competirá en cuatro categorías en la 94 edición de los Premios Óscar 2022, que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

En ese sentido, la cinta protagonizada por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett, Willem Dafoe y Toni Collete obtuvo las nominaciones a Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Asimismo, en la categoría a Mejor película se enfrentará a filmes como Belfast, CODA, Don´t look up, Drive my car, Dune, King Richard, Licorice pizza, The power of the dog y West side story. En lo que respecta a Mejor diseño de vestuario competirá con películas como Cruella, Cyrano, Dune y West side story.

¿Cómo será la premiación de los Oscar 2022?

De acuerdo a lo planteado por la organización, la ceremonia de este año será de manera presencial. Debido a la pandemia, las ediciones pasadas se llevaron a cabo con aforo reducido y con participaciones virtuales. Sin embargo, para este año se tiene programado la presencialidad e incluso, según dio a conocer The Hollywood Reporter (THR), Tom Holland podría ser el anfitrión de la noche.

Nominados a mejor película de los Oscar 2022