“Dos Oruguitas” nominada a Mejor canción en los Óscar 2022

La canción del soundtrack de la película de Encanto, “Dos Oruguitas”, ha logrado su nominación a la categoría de Mejor canción en los premios Óscar 2022. La pieza musical compuesta por Lin-Manuel Miranda, fue interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra, quién le dio un toque acústico.

Esta composición competirá contra “No time to die” de la cantante Billie Eilish, que también se perfila como una de las favoritas para ganar la estatuilla dorada. Las otras nominadas son “Be Alive” de la película El método Williams, “Down to Joy” de Belfast y “Somehow You Do” de 4 días.

A pesar de que “Dos Oruguitas” no es la canción favorita y con más reproducciones del soundtrack de Encanto, su creador mencionó que ha sido la que más ha calado en la premiación de la Academia por ser la que “ejemplifica el espíritu de la película”.

“Nadie podría haber predicho el éxito de la banda sonora, mucho menos que No se habla de Bruno iba a ser la que estallara”, dijo Miranda al Elvis Duran Show . “Siempre he pensado que cuando envías una canción para consideración, no se trata de si ganas o no. Se trata de la que mejor ejemplifica el espíritu de la película en sí. Ese es siempre el principio rector. Y para nosotros, “Dos Oruguitas” es la historia fundacional”.

La música de la historia de la familia Madrigal batió récords por su banda sonora, posicionándose como el álbum más vendido de la semana según el Billboard 200, logrando desplazar al DS4EVER de Gunna, Dawn FM de The Weeknd, y 30 de Adele.