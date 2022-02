Oscar 2022: ¿cuáles son las películas nominadas que puedes ver en Netflix?

Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2022 y no tardaron mucho en hacerse tendencia a través de las redes. Será la 94 edición que se celebrará ante la masiva recepción en diferentes países del mundo.

Si eres un apasionado del cine y las series, probablemente hayas visto alguna de las que están disponibles en Netflix, pero si no tuviste la oportunidad, tienes plazo hasta el 27 de marzo que se realizará la ceremonia y quizá desaparezcan de la parrilla de contenidos.

Es común que al abrir la plataforma no sepas qué elegir, te sientas indeciso o escojas las mismas películas de siempre. Por eso te dejamos estas opciones que de seguro no te defraudarán:

Películas Nominadas a los Oscars que están en Netflix

1. The Power of the Dog

Dos hermanos, Phil y George viven polos apuestos. Mientras uno es elegante y cruel, el otro se caracteriza por ser apasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil inicia una guerra feroz usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

2. tick, tick... BOOM!

Jon con casi 30 años sueña con ser un compositor de obras teatrales, pero tiene escenarios de ansiedad que lo hacen replantearse si su sueño vale la pena.

3. Don’t Look Up

Trata acerca de dos astrónomos quienes descubren que un meteorito pronto acabará con la tierra. En medio de la desesperación, intentan alertar a la humanidad mediante los medios de comunicación.

4. The Lost Daughter

La película se basa en una profesora universitaria que tiene que enfrentar a su pasado luego de conocer a una mujer y a su pequeña hija durante sus vacaciones en Italia.

5. The Mitchells vs. the Machine

La familia Mitchells viaja por carretera acompañando a uno de los hijos que iniciará la universidad, pero en el transcurso ocurre una rebelión tecnológica que amenaza a la humanidad.

6. Robin Robin

Trata acerca de una pequeña ave que encuentra a su verdadera familia luego de caer a un nido de ratones. La cinta narra su historia que es apta para verla en familia y al lado de los niños.

7. Audible

Amaree McKenstry‑Hall y sus amigos de una escuela para sordos en Maryland, buscan ser los mejores en fútbol americana mientras pasan por problemas y batallas personales.

8. Lead Me Home

Producto de la considerable alza de los precios de las viviendas en California, más personas se ven desfavorecidas. La cinta refleja la crudeza de vivir en la calle.

9. Three Songs for Benazir

La película muestra el amor de Shaista por Benazir que es palpable, las decisiones que debe tomar para construir una vida con ella tienen profundas consecuencias.

10. The Hand of God

En Italia en la década de los 80, Fabietto, un joven deportista entrega todo su tiempo al fútbol mientras las tragedias comenzaban a llegar su familiar en medio de su prometedor futuro.

11. Madres Paralelas (estreno: 18 de febrero)

Aún no se estrena en la plataforma.

Algunos filmes llegaron durante la pandemia, tal es el caso de The Power of the Dog protagonizada por Benedict Cumberbatch y que aparece en lo más alto de la lista. Por otro lado, una de las grandes y más populares apariciones en la categoría de mejores efectos visuales es la de Spider-Man No Way Home que fue presentada en diciembre. Esta película deberá competir por el galardón con Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.