Luego del gran éxito de El juego del calamar, Netflix quiere replicar la fórmula con Estamos muertos. El k-drama no solo se ha posicionado como una de las series más vistas en el Top10 de la plataforma, sino que también ha logrado acercarse peligrosamente a las cifras obtenidas por Squid game.

Estamos Muertos de Netflix es un k-drama coreano de trama enfocada en un ataque zombi. Foto: Netflix

En ese sentido, muchos fanáticos esperan el anuncio de una segunda temporada, especialmente después de ese gran final que dejó altas expectativas entre el público. Consciente de ello, el director de All of us are dead, Lee Jae Kyoo, comentó acerca de lo que podríamos esperar en una segunda entrega.

“Muchas direcciones, escenarios y escenas se produjeron intencionadamente para ampliar la historia en una temporada adicional, incluyendo la introducción de las nuevas razas de zombis: inmunes e inmortales”, inició el cineasta en conversación con The Korea Herald.

“Si la primera temporada puede considerarse que ha presentado la supervivencia de la humanidad, la siguiente puede hablar de la supervivencia de los zombis. Espero presentar a los espectadores otra temporada”, agregó.

Estamos muertos está inspirada en la famosa webtoon escrita por Joo Dong Geun. Foto: Difusión

Si bien Estamos muertos está inspirada en la famosa webtoon escrita por Joo Dong Geun, Lee Jae Kyoo explica que su producción para Netflix optó por hacer algunos cambios respecto al material original.

“Creo que el nivel de expresión en un webtoon es muy diferente al de una película o una serie dramática. Para intentar que nuestra serie sea agradable para un amplio abanico de personas, redefiní algunos personajes y los hice menos violentos y asesinos, como Gwi-nam y Na-yeon”, detalló.

En ese sentido, lo más probable es que la historia de la segunda temporada tome un rumbo diferente a la obra en la que se inspiró. Aun así, los fans están emocionados por saber qué pasará y quiénes volverán.