El libro de Boba Fett, capítulo 7, final: hora para ver cierre de la serie en Disney+

El libro de Boba Fett de Disney Plus ha llegado a su fin y el estreno de su capítulo siete marcará el cierre de su primera temporada. Con el show dado un giro interesante en las últimas semanas, la ficción no se centró solo en el cazarrecompensas, sino en personajes relacionados a él, como The mandalorian, Luke Skywalker y Grogu.

Sobre este último, fans siguen esperando qué es lo que decidirá. ¿Se irá con Din Djarin o si seguirá su camino jedi junto a Luke Skywalker?.

Fecha de estreno del capítulo 7 de El libro de Boba Fett

El capítulo final de El libro de Bobba Fett se estrena en Disney Plus este miércoles 9 de febrero.

Tráiler de El libro de Boba Fett

Horario de estreno de El libro de Boba Fett en Disney+

The book of Boba Fett, episodio 7, se podrá ver online a partir de las 3.00 a. m. en Perú. Estos son los horarios de los demás países:

Perú y Colombia: miércoles 8 de febrero a las 3.00 a. m.



México: miércoles 8 de febrero a las 2.00 a. m.



Argentina y Chile: miércoles 8 de febrero a la 5.00 a. m.



España: miércoles 8 de febrero a las 9.00 p. m.



¿Qué pasará en el capítulo final de El libro de Boba Fett?

Con el retorno de Din Djarin, protagonista de The mandalorian, la serie retoma su trama en Tatooine, donde el cazarrecompensas junto a Fennec Shand y su aliados se alistan para luchar contra los Pyke.

El episodio 6 no se centró en Din Djarin o Grogu, sino en otro personaje familiar: Marshall Cobb Vanth (Timothy Olyphant). Él quedó en un estado preocupante luego de un encuentro con un cazarrecompensas azul llamado Cad Bane (Corey Burton). Aquellos que reconocen a Bane de The clone wars saben lo peligroso que es. Si está trabajando para los Pykes, Boba y sus compañeros pueden estar en problemas.