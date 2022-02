Don’t look up: comedia apocalíptica es nominada para mejor película en los Oscar 2022

Don’t look up o No miren arriba ha recibido cuatro nominaciones que le permitirán competir para ganarse la aclamada estatuilla dorada de los premios Oscar. La cinta que cuenta con las participaciones de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre otros, competirá con otras producciones dentro de las categorías puntuación original, guion original, edición de película y mejor película.

El filme de humor negro narra a través de la crítica hacia la humanidad el fin del mundo. En la cinta se pudo ver la participación de dos famosos actores peruanos: André Silva y Ramón García. Si bien el filme ha recibido nominaciones, sus protagonistas no han sido propuestos para ganar un premio Oscar.

El Dr. Randall Mindy y Kate junto a sus amigos compartiendo antes que el cometa llegue a la Tierra. Foto: Netflix

¿De qué trata Don’t look up?

La trama se centra en un profesor y una estudiante de astronomía, quienes descubren que el fin del mundo está por llegar a causa de un asteroide. Ante ello, deciden advertir a las personas con la ayuda del Gobierno norteamericano. Sin embargo, no obtienen una respuesta positiva, por lo que buscan ayuda de los medios de comunicación, pero todo resulta en vano en una sociedad tan consumista y ególatra.

¿Dónde ver Don’t look up?

La cinta dirigida por el talentoso cineasta Adam McKay se encuentra disponible en la plataforma de Netflix desde el pasado 24 de diciembre. Durante su primera semana se posicionó en el puesto número 1 del ranking peruano del streaming.

Don’t look up: reparto

Leonardo DiCaprio como el Dr. Randall Mindy, astrónomo y profesor de la Universidad de Míchigan.

como el Dr. Randall Mindy, astrónomo y profesor de la Universidad de Míchigan. Jennifer Lawrence como Kate Dibiasky, astrónoma y estudiante de doctorado bajo la dirección de Mindy.

como Kate Dibiasky, astrónoma y estudiante de doctorado bajo la dirección de Mindy. Meryl Streep como Janie Orlean, la presidenta de EE. UU.

como Janie Orlean, la presidenta de EE. UU. Cate Blanchett como Brie Evantee, presentadora del programa de TV The daily rip.

como Brie Evantee, presentadora del programa de TV The daily rip. Rob Morgan como el Dr. Clayton, jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA.

como el Dr. Clayton, jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Mark Rylance como Peter Isherwell, millonario, fundador y CEO de la compañía tecnológica Bash.

como Peter Isherwell, millonario, fundador y CEO de la compañía tecnológica Bash. Jonah Hill como Jason Orlean, hijo de la presidenta Orlean y jefe de gabinete.

como Jason Orlean, hijo de la presidenta Orlean y jefe de gabinete. Timothée Chalamet como Yule.

como Yule. Tyler Perry como Jack Bremmer, presentador de TV.

como Jack Bremmer, presentador de TV. Ariana Grande como la cantante Riley Bina.

como la cantante Riley Bina. Himesh Patel como Phillip, novio de Kate.

como Phillip, novio de Kate. Ron Perlman como el coronel Benedict ‘Ben’ Drask.