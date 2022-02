The Big Bang Theory, reunión: Kunal Nayyar no lo ve posible a corto plazo

La exitosa sitcom norteamericana The Big Bang theory llegó a su final en 2019, tras 12 temporadas. Dos años después, los rumores sobre una reunión especial no tardaron en emocionar a los fans y varios actores expresaron su positiva opinión al respecto. Hasta ahora no hay razones para que no se lleve a cabo.

En una reciente entrevista para ComicBook, Kunal Nayyar, Raj Koothrappali en la ficción, afirmó que sí está dispuesto a participar en un reencuentro. Sin embargo, no espera que suceda a corto plazo, contrario al deseo de los seguidores del programa.

“Cuando tenga 60 años y si todavía existe la televisión”, respondió sobre cuándo podría llevarse a cabo.

“Para ser honesto, ese fue un momento realmente maravilloso de mi vida y ahora también estoy disfrutando de otros esfuerzos. Y si eso sucediera, entonces está en manos del universo, pero actualmente, solo estoy disfrutando pasar tiempo con ellos”, agregó.

Cabe resaltar que sí hubo conversaciones para que ocurra la reunión, pero Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) explicó a Metro.co.uk que es necesario realizar muchos trámites entre los canales de televisión y empresas, lo que lo vuelve más complicado.

The Big Bang theory es una de las series más populares de la historia. Foto: Warner Bros

Por su parte, Kaley Cuoco (Penny) ya había conversado con E! News al respecto. Ella se mostró emocionada por ver a sus compañeros nuevamente. “Definitivamente estaría abierta a algún tipo de espectáculo de reunión”, enfatizó.

“Fue una experiencia que nos cambió la vida a todos. Sería genial hacerlo por los fanáticos también, porque teníamos una base increíble que se quedó con nosotros durante tanto tiempo”, finalizó la actriz.