Tras No way home, Charlie Cox quiere a Daredevil en más crossovers del UCM

Spiderman: no way home se ha convertido en uno de los estrenos más grandes de los últimos años. La trama protagonizada por Tom Holland no solo trajo de regreso a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en sus respectivas versiones del Hombre Araña, sino que también cumplió el sueño de los fans al presentar el regreso triunfal de Charlie Cox como Daredevil.

Matt Murdock tuvo un veloz cameo como el abogado de Peter Parker, por lo cual muchos se preguntan en qué momento podremos ver el gran despliegue de acción que encantó a los fans del extinto show de Netflix. Por lo pronto, se espera que el ‘Diablo defensor’ tenga una presencia destacada en She-Hulk de Disney Plus.

Charlie Cox es el intérprete más famoso de Daredevil en los proyectos live-action de Marvel y ya fue presentado en el UCM. Foto: composición/Netflix/Marvel Comics

El futuro de Daredevil en el UCM

Respecto a qué otros proyectos del UCM podrán contar con Daredevil, el futuro es incierto, incluso el propio Cox lo desconoce. No obstante, el actor espera que su camino tenga largo alcance. Así lo dejó saber en conversación con Supanova Comic Con & Gaming de Australia (vía ComicBook.com).

“Que me pidan que vuelva y que participe en cualquier capacidad es absolutamente emocionante para mí. Y espero, no quiero parecer codicioso, pero espero poder hacer muchas más cosas”, inició.

“Espero poder participar mucho, mucho más durante muchos años. Espero que nunca termine. Espero que llegue el momento en que la gente diga: ‘Eres demasiado viejo para hacer este papel’”, agregó.

Sin embargo, Cox dice no tener mayor idea respecto a en qué producciones regresará Daredevil: “Más que eso, no lo sé, y lo poco que sé, obviamente no lo voy a decir. (…) No sé cuáles son sus planes, pero sí mi esperanza es que consiga hacer todo lo que se me permita hacer y estar involucrado. Y sería muy divertido”.