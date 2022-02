Óscar 2022: la categoría mejor película tendrá un importante cambio

Los Premios Óscar 2022 nombrará a todos sus nominados pronto, y cintas como El poder del perro, Belfast, Dune, West side story, entre otras, ya empiezan a sonar con más fuerza. De tal manera, un nuevo cambio en la categoría mejor película ha llamado la atención, ya que podría definir la cantidad de espectadores de la gala, así como beneficiar al ganador.

Como es habitual, la Academia ha vuelto a revisar las respectivas categorías de nominados este año y resulta que este año la estatuilla a mejor película estaría más que reñida.

¿Cuál es el nuevo cambio en la categoría mejor película?

Este año, la 94ª edición del Óscar 2022 ampliará su lista y nominará a un total de 10 filmes para la categoría mejor película.

Todos los nominados al Óscar 2022 serán anunciados este martes 8 de febrero. Foto: AFP

Esta variante no se había visto en los últimos 11 años, ya que desde ese entonces la cantidad máxima de nominados en esta categoría había sido 9.

Si bien no se trata de la primera vez que algo semejante ocurre, esta configuración podría ser importante para ver a ciertos largometrajes dentro de la lista más importante de la gala.

La importancia del cambio

Aunque parezca algo trivial, esta modificación tiene cierta relevancia este año, ya que al haber más espacio, algunas cintas podrían alcanzar la anhelada nominación.

La Academia empezó a nominar a películas de superhéroes desde hace un par de años, pero nunca ha puesto a ninguna en la categoría de mejor película.

Marvel y Sony iniciaron una campaña el año pasado para que Spider-Man: no way home alcanzara la nominación a mejor película en los Óscar 2022. Foto: @mavericksmovies

De tal manera, los Óscar 2022 podrían ver la llegada de Spider-Man: no way home a la lista de mejores largometrajes.

Como consecuencia, la audiencia que vio la película de Marvel y Sony se interesaría en ver la premiación y, por lo tanto, habrían muchos más televidentes este año en comparación al año pasado.

Las favoritas al Óscar 2022

Luego de que Spider-Man: no way, El callejón de las almas perdidas y La casa Gucci no obtuvieran el visto bueno del Sindicato de Productores, la tienen muy difícil para alcanzar la nominación.

Esto dejaría la categoría de mejor película a cintas como El poder del perro, CODA: Los sonidos del silencio, Dune, Belfast, No mires arriba y West side story, entre otras.

La ceremonia central de los Óscar 2022 se llevará a cabo el 27 de marzo de este año. Foto: composición/NEON/Netflix

De momento, nada esta dicho hasta el día del anuncio de las nominaciones de cada categoría para los Premios Óscar 2022.