Estamos muertos es la segunda serie coreana más popular de Netflix, después de El juego del calamar

La respuesta es seguramente sí. Porque tras el inesperado éxito de Estación zombie: tren a Busan en 2016, Corea, más específicamente Corea del Sur, ha seguido impulsando el género zombie en varias de sus producciones locales. El título más reciente es Estamos muertos, serie de supervivencia en la que un grupo de estudiantes debe hacer frente a un apocalipsis con muertos vivientes.

Detrás del calamar

Luego del triunfo que fue El juego del calamar para la plataforma, Estamos muertos, dirigida por Lee Jae-kyoo y escrita por Chun Sung-il, vuelve a ganar terreno para las series coreanas y ya es la segunda de este país en llegar a las listas de lo más alto, al ser actualmente la más vista en el Perú y en muchos países del mundo.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, Estamos muertos alcanzó el primer puesto en el ranking de series durante su semana de estreno , en todo el mundo, sin embargo, llegó a este lugar en siete días, algo que El juego del calamar logró en cuatro . All of us are dead (su nombre en inglés) se convierte así en el segundo k-drama (korean drama) en escalar hasta un sitio tan alto en las listas de Netflix. El medio informativo también reporta que hasta ahora ha acumulado 124.69 millones de horas en reproducciones.

Serie coreana original de Netflix es protagonizada por Park Ji Hoo y Yoon Chan Young. Foto: Netflix

A la espera de la segunda temporada

La historia original de Estamos muertos proviene de un popular webtoon (historia digital) titulado en un principio Now at our school de Joo Dong-geun, publicado entre 2009 y 2011, pero que ahora es distribuido con el mismo nombre que el del programa de Netflix, y cuenta con 130 capítulos, lo que quiere decir que hay suficiente material para una segunda temporada que todavía no ha sido confirmada por la plataforma, pero se espera que se haga para deleite de los fanáticos de este tipo de historias coreanas, que primero verá la temporada 2 de El juego del calamar.

Trailer de Estamos muertos