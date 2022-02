El estafador de Tinder es real: ¿quién es Simon Leviev? Historia del falso millonario israelí

Hay malas citas y luego está la que varias mujeres tuvieron con Simon Leviev, el ahora conocido como El estafador de Tinder. Netflix estrenó hace un par de días un nuevo documental, donde explora la vida de este hombre que ideó un plan para robar y estafar a más de una joven a través de la aplicación.

En The Tinder swindler, el servicio de streaming cuenta la historia de este hombre, que pronto descubriremos tenía más de una identidad, quien usó la app de citas para engañar a mujeres y vivir a costa de ellas rodeado de lujos. Su paso por varios países de Europa no dejaron nada más que deudas.

¿Quién es el estafador de Tinder, Simon Leviev?

Simon Leviev es el protagonista de El estafador de Tinder. Foto: Instagram

Su nombre real es Shimon Hayut y es conocido por la Policía y los bancos como un estafador convicto nacido en Israel. A través de Tinder, conocía mujeres, a quiénes enamoraba para más adelante pedirles apoyo, el cual se resumía en solicitarles dinero.

Ellas, al estar seguras de que era un hombre de negocios y millonario al ser supuestamente hijo de la familia Leviev, dueños de casas de joyas, pedían créditos a bancos y entregaban el dinero con la promesa de que se les iba a devolver. Algo que jamás pasó.

¿Qué pasó con Simon Leviev?: condenado, pero no como sus víctimas esperaron

Como vemos en El estafador de Tinder, Simon Leviev seguía su vida llena de lujos y despreocupaciones, pese a tener más de una deuda detrás de él. En el documental se revela que una de sus víctimas, Ayleen Koeleman, le tendió una trampa para que pueda ser capturado por la Interpol. Ella avisó a las autoridades de que iba a llegar a Grecia y fue atrapado usando su nuevo nombre: David Sharon.

Su captura se dio en el aeropuerto tras utilizar un pasaporte falso. Él hombre le pidió ayuda a Ayleen, pero ella se negó. “Me estafó a mí y a muchas mujeres más. Esto es lo quería ver. Él nunca supo que yo lo delaté, bueno, hasta hoy”, compartió la joven.

Ayleen Koeleman provocó la captura de El estafador de Tinder. Foto: Netflix

La película revela que Simon Leviev (Shimon Hayut) fue condenado a 15 meses de prisión por estafa en Israel. Pese a todo y por su buena conducta, salió tan solo a los cinco meses. Tras ser liberado, lanzó una página web donde ofrece asesoría comercial. Para acceder a ella, el interesado debe pagar 311 dólares. En la actualidad, el individuo vive en su país, tiene una nueva novia y sigue manteniendo su vida de lujos. Nadie sabe a qué se dedica.

¿Cuánto dinero robó Simon Leviev?

Simon Leviev fue capturado en el 2019 en Grecia. Foto: Netflix

Un estimado de US$10 millones, según The times of Israel. Hayut evadía el pago de estos prestamos engañando y amenazando a sus víctimas: tenía el hábito de enviar mensajes de voz de WhatsApp cada vez que no le entregaban el dinero solicitado, los mismos que fueron incluidos en El estafador de Tinder. Las realizadoras detrás del documental le pidieron participar, pero él les dijo que no y que las iba a denunciar “por sus mentiras”.

Tras el estreno del documental, la aplicación de citas anunció que él no podrá usar más sus servicios. El estafador de Tinder está disponible en Netflix.