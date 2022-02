A 25 años del estreno de su primera entrega, Scream tuvo su esperado regreso a los cines el 14 de enero de este año. La película estuvo dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (quienes tomaron la posta del fallecido cineasta Wes Craven) y nos presentó nuevamente a Neve Campbell como Sidney Prescott. Ahora, se ha confirmado Scream 6.

De acuerdo con un reciente informe de The Hollywood Reporter, Paramount y Spyglass han dado luz verde a una nueva parte de la famosa saga de terror, que podría tener su propio universo cinematográfico, debido a que la actual entrega ha tenido un gran desempeño en la taquilla mundial, en donde ha recolectado más de 100 millones de dólares.

Scream (la historia primigenia) narra cómo un grupo de estudiantes de la ficticia ciudad de Woodsboro son víctimas de un asesino en serie enmascarado. Foto: Paramount Pictures.

En ese sentido, según revela el citado medio, Scream 6 contará con el mismo equipo creativo que su antecesora. De ese modo, Bettinelli-Olpin y Gillett, de Radio Silence, serán los directores, mientras que James Vanderbilt y Guy Busick volverán a escribir el guion.

“¿Es esto la vida real? Colaborar de nuevo con nuestros amigos en la siguiente entrega de la historia de Scream es más de lo que podíamos esperar. Nos sentimos abrumados por poder seguir jugando en la caja de arena que Kevin (Williamson) y Wes (Craven) crearon. Es, como diría Ghostface, un honor”, dijeron Vanderbilt y Busick en declaraciones recogidas por THR.

El mencionado portal comenta que la producción del filme comenzará en el verano estadounidense de este año. En cuanto a los personajes, aún no se ha detallado quiénes volverán; no obstante, no todos murieron en Scream 5, por lo cual es probable que muchos de los sobrevivientes retornen.