Scream 5: ¿qué es el art house horror y por qué la comedia de terror critica al subgénero?

La nueva película de Scream hace referencias al nuevo subgénero del horror y el terror llamado art house horror o también conocido como terror elevado. En esta nueva entrega, este es criticado por los guionistas y directores, quienes indican que dichas historias están sobrevaloradas, además de que colocan situaciones demasiado forzadas.

De esta manera, Scream valida nuevamente sus bases y su permanencia en el género al brindarnos momentos de comedia y los clásicos guiños cinéfilos que nos trae cada entrega.

Scream llegó a los cines del mundo el 14 de enero. Foto: Paramount Pictures

¿Qué es el art house horror o terror elevado?

Este subgénero del terror y horror se caracteriza por su ‘stimmung’ o ‘atmosfera’. La historia de un buen guion es acompañada de elementos como la escenografía, la música y la fotografía para establecer una atmosfera efectiva que traslade al espectador a un estado de ánimo donde comenzará a sugestionarse para que al final la trama termine en un giro inesperado que crea un impacto en la audiencia.

El stimmung puede llegar a ser muy efectivo cuando el director tiene experiencia en el género de terror y cuya influencia se basa en los clásicos como El estudiante de Praga, El golem o Nosferatu a fin de crear momentos que predispongan al espectador.

Esta quinta parte de la saga de terror Scream llega a las salas de cine casi 11 años después del estreno de la cuarta entrega. Foto: Paramount Pictures

Las críticas de Scream hacia el art house horror

Los apuntes o las críticas que Scream realiza a las actuales películas que se califican como art house horror giran en torno a la propia naturaleza del subgénero. Dichos filmes no tendrían las características necesarias para crear un correcto terror elevado, lo que las conviertería en películas ‘pretenciosas’ del genero de terror y cambiaría la esencia del susto con historias o giros rebuscados.

Películas como Hereditary, Midsommar, The witch, It follows y Neon Demon han sido algunos ejemplos de autores de cine de terror que han llevado al subgénero a nuevos niveles no necesariamente favorables.