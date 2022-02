Los fans de Peacemaker están emocionados por saber qué pasará en el capítulo 7 de la serie, luego de que se emitiera un explosivo adelanto y, especialmente, después de la gran revelación que hubo en el episodio 6. El antihéroe, interpretado por John Cena, no solo ha cautivado a la audiencia por las secuencias de acción, también por algunos guiños a la industria de la música.

En ese sentido, los espectadores no solo notaron la mención a BLACKPINK y que hasta BTS se ‘volvió canon’ en el DCEU, sino que uno de los momentos musicales más dramáticos de la sexta entrega tiene un emotivo trasfondo inspirado en la vida real.

El tributo a un ser querido

Peacemaker 1x06 presentó a su protagonista haciendo un cover del clásico ochentero “Home sweet home” en un piano. Si bien esta secuencia encuentra la lógica en el desarrollo de la trama, James Gunn, director de la exitosa producción de HBO Max, reveló de dónde vino la visión para esta escena.

“Mientras rodábamos #TheSuicideSquad en Panamá, me dijeron que mi perro de casi 17 años (llamado Von Spears) estaba a punto de fallecer. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Decidí volar a casa por un día para estar con él. Me senté en el bar del vestíbulo del hotel con John (Cena) esperando a que me llevaran al aeropuerto”, inició el cineasta en su Twitter.

“John se levantó y se sentó al piano y tocó la más bella interpretación de “Where Is My Mind” de The Pixies. Me conmovió y a la vez me tranquilizó, y todos los que estaban a mi alrededor lloraban. Quería capturar algo parecido a ese momento con esta canción”, agregó.

El amado perrito de James Gunn, Von Spears, falleció cuando tenía casi 17 años de edad. Foto: Instagram/James Gunn

El significado de la escena en la serie

Más allá de la pérdida de Gunn, Peacemaker en el piano es su propio momento de redención, en el que sus emociones guardadas y secretos de su pasado cobran un nuevo significado. Así lo dejó saber el filmmaker.

“Chris Smith (verdadero nombre de Peacemaker) es un artista que ha sido diezmado por este mundo. Ha sido diezmado por quienes son sus padres, por lo que le rodea y por toda la cultura en la que se ha criado. Esto no quiere decir que no sea culpable; lo es. Pero es emocionalmente mudo, incapaz de expresarse”, detalló Gunn.

“Creo que cuando toca el piano aquí es la primera vez que le vemos realmente. Todo lo demás ha sido ruido, drama y fanfarronería”, añadió.