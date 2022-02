Óscar 2022, lista de nominados: ¿cuándo, dónde y a qué hora serán anunciados?

El 2022 ha puesto a prueba la realización de diferentes eventos y los Premios Óscar no serán la excepción. Los más asiduos cinéfilos ya están a la espera de la lista completa de nominados para la 94 entrega de la ceremonia, en la que Tom Holland podría ser el presentador.

Por lo pronto, con las candidaturas de los BAFTA y los ganadores de los Globo de Oro, los fanáticos ya tienen en mente qué títulos podrían llevarse algunas menciones. En ese sentido, a continuación te contamos más detalles sobre el anuncio de lista de nominados para los Óscar 2022.

Este 2022 se llevará a cabo la 94° edición de los Premios Oscars. Foto: La Academia.

A qué hora anunciarán los nominados para los Óscar 2022

La lista de nominados para los Óscar 2022 será anunciada este martes 8 de febrero a partir de las 8.18 a. m. (hora del este) en Estados Unidos. A continuación, te dejamos los horarios:

Estados Unidos: 8.18 a. m. (hora del este) - 5.18 a. m. (hora del Pacífico)

Perú y Colombia: 8.18 a. m.

México: 7.18 a. m.

Venezuela: 9.18 a. m.

Chile y Argentina: 10.18 a. m.

España: 2.18 p. m.

Los premios Oscar 2022 se llevarán a cabo el próximo mes de marzo. Foto: composición/La República

Dónde ver la lista completa de nominados para los Óscar 2022

Presentado por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross, el anuncio de lista completa de nominados para los Óscar 2022 será transmitido a través de las redes sociales de la Academia, como Facebook, Twitter y YouTube.

Link para ver el anuncio de nominados

Si bien la Academia revelará a los contendientes para todas las categorías de los Óscar 2022 en sus redes sociales, también podrás seguir el evento en la página web de la ABC. Para ello, haz clic en este enlace.

Tracee Ellis y Leslie Jordan anunciarán a los nominados a los Óscar 2022. Foto: @TheAcademy

Óscar 2022: qué películas podrían ser nominadas

El portal especializado Variety comenta que algunas de las películas que podrían estar nominadas a mejor película son las siguientes:

Belfast

The power of the dog

West side story

Dune

Licorice Pizza

King Richard

CODA

No miren arriba

Being the Ricardos

Nightmare alley.

Belfast podría llevarse el Óscar a mejor película. Foto: Northern Ireland Screen

Qué actores serían nominados para los Óscar 2022

Con los Globos de Oro y los BAFTA como algunos de los antecedentes para los Premios Óscar, diversas predicciones se han mostrado bastante equitativas en torno a las propuestas para mejor actor. De ese modo, por ejemplo, la revista Vogue enlista a los siguientes protagonistas:

Will Smith por King Richard

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Denzel Washington por La tragedia de Macbeth

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por Tick, tick…Boom!

De hecho, la publicación afirma que el orden de los favoritos no es casualidad, sino que los han acomodado en función de las probabilidades que tienen para llevarse la estatuilla dorada. Por ello, Smith podría ser el gran ganador de la noche.

Will Smith cautivó a la crítica con su interpretación de Richard Williams en King Richard. Foto: composición/Warner Bros.

Predicciones para mejor actriz en Óscar 2022

En cuanto a las intérpretes que podrían llevarse el Óscar a mejor actriz, las predicciones están un tanto más disparejas. Aun así, el portal especializado Variety ha emitido una lista completa de posibles candidatas.

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Olivia Colman por La hija oscura

Penélope Cruz por Madres paralelas

Lady Gaga por House of Gucci

Jennifer Hudson por Respect

Otros nombres que suenan para la mencionada categoría son Kristen Stewart por Spencer, Jessica Chastain por The eyes of Tammy Faye, Jennifer Lawrence por No miren arriba, Alana Haim por Licorice pizza, y Frances McDormand por La tragedia of Macbeth.

Nicole Kidman ganó un Globo de Oro a mejor actriz de drama por la película Being the Ricardos. Foto: composición/The Hollywood Reporter

Netflix: qué nominados podría tener

Netflix ha tenido buenas propuestas para las temporadas de premios, y este año no es la excepción. Cuando la Academia emitió su shortlist para los Óscar 2022, en la categoría mejor película extranjera, el gigante del streaming posicionó dos de sus títulos: The hand of god (Italia) y Noche de fuego (México).

En cuanto a las categorías de mejor película, medios internacionales, como Forbes, postulan producciones como El poder del perro, La hija oscura, No miren arriba, Tick, tick… boom!, Passing y The harder they fall.