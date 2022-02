Insidious 5: Patrick Wilson vuelve a la saga de terror como actor y director de quinta entrega

Una de las sagas de terror más populares en el séptimo arte es Insidious. Y hace poco se confirmó la quinta película de la también llamada La noche del demonio.

Póster de La noche del demonio: capitulo 1. Foto: Blumhouse Productions

Una de las figuras principales en la primera y segunda entrega fue Patrick Wilson, quien ahora ha revelado más de la futura cinta en la que lo volveremos a ver no solo como parte del elenco, sino que también de director.

“Es algo que me apasiona mucho y no ha pasado un día desde que me propusieron la idea que no haya estado completamente involucrado. Ha sido mucho trabajo por parte de Scott Teems, el escritor y yo”, comentó muy emocionado el actor a ScreenRant cuando fue invitado para promocionar Moonfall, filme que protagoniza recientemente.

Lin Shaye protagonizó las precuelas de la saga de Insidious. Foto: Blumhouse Productions

El popular artista agregó: “Leigh Whannell obviamente ha ayudado mucho y, por supuesto, Blumhouse es un gran socio. He hecho un montón de cosas con ellos, así que no podría estar más feliz de tener mi primera experiencia con un grupo de personas valiosas que, por alguna razón, confían en mí. Entonces, ya veremos”.

No hay duda que Patrick Wilson está muy emocionado por regresar en Insidious 5, además de la felicidad lo desborda porque en esta ocasión estará más conectado al proyecto al ser el director de la película.