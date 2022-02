El libro de Boba Fett: ¿quién habría salvado a Grogu de morir durante la Orden 66?

El libro de Boba Fett lanzó su sexto episodio el último 2 de febrero en Disney Plus y ha causado furor entre los seguidores de Star Wars. Para sorpresa de varios, la adición de nuevos personajes y tramas enriquecieron la historia hasta límites insospechados.

En el anterior capítulo, el mandaloriano regresó para sumarse a las tropas del famoso cazarrecompensas. Luego de su aparición especial, Lucasfilm decidió repetir a formula y trajo nuevamente a Luke Skywalker junto a Grogu.

Grogu durante la Orden 66

En From the desert comes a stranger, ‘el niño’ está siendo entrenado y le desbloquean viejos recuerdos. Estos datan de los eventos de Star Wars III durante la Orden 66, cuando mandaron la ejecución de todos los jedi por ser considerados como traidores.

Como vimos en el flashback, Grogu es defendido del ataque de los soldados clon por tres valerosos maestros que mueren ante la superior cantidad enemiga. Sus identidades nunca se revelan, pero tampoco se sabe quién lo salva finalmente.

Los jedis más poderosos. Foto: composición / Lucasfilm

¿Quién habría salvado a Grogu?

Los seguidores de Star Wars no han dejado de especular sobre la identidad de los jedis y el salvador de Grogu. Ahora te compartimos los más voceados al respecto: