Cinco películas que fueron denunciadas por maltrato animal

Tras la última denuncia a la cinta Jackass forever de parte de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) por secuencias donde se muestra maltrato animal hacia varias abejas y un escorpión, se debe indicar que esta no sería la primera película de la industria en recibir denuncias de este tipo.

American Humane Associaton (AHA) es el organismo encargado de proteger y asegurar el bienestar de dichos seres vivos durante el rodaje de una película o serie de TV. Sin embargo, este suele fallar muchas veces y deben enfrentarse a demandas de PETA. En ese sentido, te mostramos cinco películas que no cumplieron con el cuidado respectivo de los animales.

Jackass forever no es la primera cinta de la franquicia en hacer pruebas con animales. Foto: MTV

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

La cinta protagonizada por Johnny Deep y estrenada en 2017 estuvo rodeada de polémica luego de que la actriz Kaya Scodelario aseguró que el mono que interpretaba a la leal mascota del capitán Barbossa vomitó constantemente durante el rodaje. Ante esto, varios animalistas calificaron de ‘inaceptable’ lo ocurrido.

Poster oficial de Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. Foto: Disney

La razón de estar contigo

También conocida como El propósito de un perro, la película fue estrenada en 2017 y, a pesar de ser una película emotiva con un lindo mensaje, recibió muchas criticas tras la difusión de un video en donde se ve a un perro pastor alemán resistirse temeroso a ingresar a la piscina. “No se va a calmar hasta que entre en el agua, solo tienes que tirarlo”, se escuchó decir en el video. Ante el aumento de las críticas, el director del filme, Lasse Hallstrom, aseguró que la seguridad de los animales fue primordial durante la grabación.

Poster oficial de La razón de estar contigo. Foto: Universal Pictures

La vida de Pi

Si bien las escenas en la barca con el tigre de bengala fueron generadas por una computadora, algunas partes de la cinta sí fueron filmadas con un tigre real. La película ganadora de un Óscar estuvo dentro de la polémica luego de que varios medios estadounidenses denunciaran que el animal estuvo a punto de ahogarse durante el rodaje de la escena donde se ve al felino nadando en medio del mar. A pesar de esto, en los créditos se pudo leer: “Ningún animal fue dañado durante la filmación”.

Poster oficial de La vida de Pi. Foto: Fox 2000 Pictures

Snow buddies

La película que cuenta la historia de seis cachorros fue estrenada en 2008 y, aunque se convirtió en una cinta familiar, salió a la luz que, durante la filmación, al menos cinco cachorros murieron. El crecimiento de los perritos era demasiado rápido, por lo que la producción tuvo que recurrir a un gran número de ellos al separarlos de sus madres sin respetar el tiempo ideal, lo que ocasionó la muerte prematura de varios de ellos.

Poster oficial de Snow buddies. Foto: Disney

The hobbit: an unexpected journey

La película de fantasía se estrenó en 2012 y recibió gran rechazo por parte de los animalistas. Varios seguidores de la organización PETA protestaron durante el estreno por el supuesto maltrato a por lo menos 27 animales, entre caballos, cabras y ovejas que habrían fallecido durante la grabación.