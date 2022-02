A pesar del éxito de Soy Georgina y A través de mi ventana, el Top10 de Netflix tiene una producción que no pierde su corona como la reina de la popularidad: Yo soy Betty, la fea. La telenovela colombiana se estrenó en la pantalla chica por primera vez en 1999 y, 23 años después, continúa siendo un éxito rotundo, esta vez en la época del streaming.

Sin embargo, sus estrellas no siempre tuvieron momentos agradables en el rodaje de la producción, pues Jorge Enrique Abello impactó a sus fans al revelar que algunas de sus escenas como Don Armando “eran el infierno”. Así lo comentó en su canal de YouTube.

Yo soy Betty, la fea es una de las producciones más populares en Netflix. Foto: composición/RCN

No todo era color de rosa

Abello tiene una sección al estilo videoblog llamada Yo soy así, en el que relata algunos de los secretos mejor guardados del detrás de cámaras de Yo soy Betty, la fea. En ese sentido, dio a conocer el gran estrés que demandaban algunas de sus escenas.

“ Grabar en la sala de juntas de Ecomoda en el estudio era el infierno. (…) Fernando Gaitán, nuestro escritor, quiso que existiera una realidad en cuanto a todo lo que se estaba hablando del mercado, de la industria, de la moda, de todo el aspecto financiero porque era muy importante para los espectadores, especialmente para los que conocen la industria, que supieran que lo que estaba pasando contenía verdad”, dijo.

De ese modo, el actor explica que hubo una escena en la que Don Armando está tratando de plantear un negocio a sus socios, pero el plan era entregar una propuesta bajo la cual obtendría muchas ganancias sin dar lo que prometía: una especie de estafa.

Yo soy Betty, la fea estuvo protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Foto: RCN.

En ese sentido, para poder lograr ello, Enrique Abello tenía que conjugar no solo los diálogos de su personaje, sino también las cifras que su papel tenía que exponer para demostrar el manejo del asunto y sonar convincente. He ahí lo complicado.

“Yo tenía en ese momento 29 años. Solo había estudiado actuación, literatura, comunicación, dirección, artes. No tenía ni idea -como hoy sí la tengo- de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía, de qué es la administración, así que estaba hablando chino avanzado ”, confesó el artista.

Además de las complejas líneas que debía aprender, lo tedioso también estaba en el tiempo en el que tenía que hacerlo. Así, el popular Don Armando comentó que el rodaje de la serie protagonizada por Ana María Orozco duraba entre 14 y 15 horas diarias, luego de ello llegaba a su casa a memorizar sus “parlamentos” para la siguiente jornada.

“Pero me lo tenía que aprender y tenía que decirlo exactamente como estaba en el libreto para poder lograrlo. Para poder lograr esa verosimilitud. O sea que, si yo me equivocaba en una coma, si me pasaba un punto, unos dos puntos, si decía la palabra que no era, (…) todo iba a ser un error”, expresó.