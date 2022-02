Spiderman 4 presentaría a Spidergirl, la hija del Hombre Araña de Tobey Maguire

Spiderman: no way home se mantiene como uno de los mejores estrenos de los últimos años. Su trama fue una gran carga emocional para millones de fans, al traer de regreso a los ‘Trepamuros’ de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Gracias al gran desempeño de la película en los cines, Sony y Marvel se han puesto a trabajar en cómo darle continuidad a sus superhéroes arácnidos, tanto al del UCM (interpretado por Tom Holland) como a sus variantes del multiverso.

Si bien se ha rumoreado que Secret Wars también podría contar con la presencia de los mencionados actores, es posible que sus mundos puedan continuar extendiéndose por separado. De acuerdo con el portal Geooksity, Spiderman 4 presentaría a Spidergirl, la hija del Hombre Araña de Maguire con Mary Jane.

Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Twitter

Según lo comentado por el citado medio, el potencial proyecto sería tan solo un paso para que desarrolle un nuevo spin-off enfocado en la joven superheroína, en donde sus padres pasarían a segundo plano.

Esta emocionante idea calzaría dentro de los esfuerzos de Sony para construir su propio universo de ‘Spidey’, en el que, por lo pronto, se incluyen las dos entregas de Venom, Morbius, Kraven y Madame Web (que estará protagonizado por Dakota Johnson).

Madame Web es uno de los más recientes proyectos de Sony para su universo cinematográfico de Spiderman. Foto: composición/Marvel Studios

¿Quién es Spidergirl?

En No way home, el Spiderman de Tobey Maguire no dio muchos detalles sobre su vida, solo mencionó que volvió con Mary Jane. Debido a que pasaron más de 10 años desde el arribo de Spiderman 3 de Sam Raimi a la pantalla grande, es bastante razonable que en el ínterin los personajes hayan formado una familia.

Por ello, la narrativa de una hija con poderes arácnidos no serían tan descabellada. En ese sentido, si nos remontamos a los comics, la versión más famosa de la primogénita de Peter Parker es May ‘Mayday’, quien -según explica Screen Rant- creció en un mundo en el que su papá dejó de lado su carrera como héroe.

Aunque los padres de Mayday esperaban que no heredara habilidades arácnidas, sus poderes se manifestaron cuando ella tenía unos 15 años. Pese a que Peter y MJ intentaron disuadirla de que se convirtiera en una justiciera, no pudieron evitar que se diera cuenta de que sus poderes conllevaban grandes responsabilidades.