El capítulo 5 de El libro de Boba Fett vuelve con el personaje favorito de los y las fans de la saga de Star Wars: Din Djarin o el mandaloriano. Con él se presenta el sable oscuro o darksaber que le perteneció a una misteriosa persona del pueblo de Mandalore, Tarre Vizsla.

¿Quién es Tarre Vizsla?

Tarre Vizsla fue el único mandaloriano que portó un sable de luz y obtuvo un lugar en la Orden de los Jedi. Además, es el creador del sable oscuro, el cual era un símbolo mand’alor, título de líder en el planeta Mandalore. Con el tiempo, pasó a manos de diferentes personajes.

Después del fallecimiento de Tarre, apareció la casa Vizsla, quienes protegían la política de Mandalore. Sin embargo, este clan estaba en contra del Gobierno pacifista y, con Pre Vizsla como líder, decidieron formar la Guardia de la Muerte. Durante un tiempo, él se apoderó del planeta, pero Darth Maul, el sith, lo asesinó.

Estatua de Tarre Vizsla. Foto: Wookiefandom

¿Qué es el sable oscuro?

En el año 1.019 ABY, según el calendario galáctico que empieza con la Batalla de Yavin como año 0, Tarre Vizsla creó el sable oscuro, uno de color negro, de una sola hoja y con un ruido diferente al de los demás sables. Tras su fallecimiento, la Orden Jedi lo guardó en su templo, pero miembros de la casa Vizsla lo robaron durante la Antigua República.

En el pasado, el sable oscuro era un símbolo de liderazgo para el pueblo mandaloriano. Aunque, durante las Guerras Clon, Pre Vizsla se apoderó de Mandalore con la Guardia de la Muerte y usó el arma como una herramienta de temor. Posteriormente, fue robada durante la Purga del planeta en los años del Imperio. Ahí, Moff Gideon es quien hurta el objeto.

Pre Vizsla se apodera del sable oscuro y Mandalore. Foto: Star Wars

¿Quiénes han portado el sable oscuro?

Para ganarse el sable oscuro de Tarre Vizsla se debe realizar un duelo. Solo el ganador obtenía el arma. El último en tenerla es Din Djarin de la serie The Mandalorian, tras luchar contra Moff Gideon y Paz Vizsla.

Tarre Vizsla

Pre Vizsla

Darth Maul

Kanan Jarrus

Sabine Wren

Bo-Katan Kryze

Moff Gideon

Din Djarin.

¿En dónde ha aparecido el sable oscuro?

La primera aparición del sable oscuro fue en el capítulo El complot de Mandalore de la segunda temporada de la serie Star Wars: the clone wars, en donde se ha creado un rumor en contra de la duquesa Satine. Después de su presentación, el sable oscuro estuvo en Star Wars Rebels, Fuerzas del Destino, The Mandalorian y El libro de Boba Fett. Además, en los cómics del universo expandido como Galactic Defense, Galaxy of Heroes, Force Arena y Darth Maul.