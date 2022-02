De Cenicienta a Pam & Tommy: Lily James y su cambio radical para ser Pamela Anderson

Pam & Tommy no es la excepción de ser una de las series sobre hechos reales más populares al momento de su estreno. Algunos ejemplos de este tipo de producciones son The Crown, Chernobyl, American Crime Story, entre otros.

Pam & Tommy se ambienta durante Baywatch. Foto: IMDb

¿De qué trata Pam & Tommy?

La nueva serie de Pam & Tommy se ambienta durante la tormentosa relación de la actriz Pamela Anderson con uno de los fundadores de la banda Mötley Crüe, Tommy Lee. Ambos se casan después de hablar por 96 horas, pero uno de los eventos que se volverá un escándalo mundial es la filtración de su video erótico.

La historia se desarrolla después de la luna de miel de Pamela Anderson y TommyLee. Foto: Vogue

¿En dónde puedo ver Pam & Tommy?

Pam & Tommy se estrenó en la plataforma de streaming Hulu, en simultaneo con Star+, desde el 2 de febrero del 2022. Este último es parte de la empresa de Disney Plus. Para acceder al contenido, es necesario tener una suscripción previa.

¿Quién dará vida a Pamela Anderson?

Lily James será la nueva Pamela Anderson en la serie de Pam & Tom. Ella es una actriz británica de 32 años que fue la Cenicienta en el live action del 2015 junto a Richard Madden y Cate Blanchett. La primera película en la que apareció fue en Chloe and Will’s hot date night, del 2015. Otras producciones en las que ha participado son Baby driver, Mamma mia! Here we go again, Rebecca, entre otras.

Su primera aparición como actriz fue en la serie Just William. Foto: IMDb

¿Quién es Pamela Anderson?

Pamela Anderson es la actriz canadiense de 54 años de la recordada serie en la playa Baywatch. Inicialmente, empezó su carrera como imagen de Playboy, además de haber posado para dicha revista en varias ocasiones. Actualmente es una defensora de los derechos de los animales.

La actriz comentó que la pandemia limitó sus posibilidades de realizar una ceremonia más grande y lujosa. Foto: AFP

¿Cómo fue el proceso de Lily James para convertirse en Pamela Anderson?

Una de las estilistas de la serie Pam & Tommy Barry Lee Moe conversó con el portal de noticias Refinery29. Ella confesó que se tardaban más de cuatro horas en convertir a Lily James en Pamela Anderson. El proceso consistió en replicar el pelo desordenado, maquillaje y dientes de la sex symbol, lo cual tomó una gran ayuda por parte del equipo de estilismo.

Lily James actuará junto a Sebastian Stan. Foto: El País

¿Quiénes actúan en Pam & Tommy?

Lily James/Pamela Anderson

Sebastian Stan/Tommy Lee

Seth Rogen/Rand Gauthier

Nick Offerman/Michael Morrison

Taylor Schilling/Erica Gauthier

Tráiler de Pam & Tommy