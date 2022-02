Kenobi: ejecutivo de Disney filtra fecha de estreno de la nueva serie de Star Wars

Los fans de Star Wars, al finalizar El libro de Boba Fett, centrarán su atención en Obi-Wan Kenobi, la próxima serie del universo de George Lucas. La actual serie está generando cada vez más expectativas entre los fanáticos de la franquicia, que cuentan los días para entrar de lleno a la mitología jedi con Kenobi, cuya fecha de estreno parece ser que fue filtrada por un directivo de la propia Disney.

¿Qué es lo que pasó?

Durante esta semana, Brandon SanGiovanni, un importante directivo de Disney Plus, dijo a través de su cuenta de Twitter que la serie de Obi-Wan Kenobi se estrenará durante mayo próximo. Sin embargo, la publicación fue eliminada instantes después, pero para ese entonces ya algunos fans lograron tomar una captura de pantalla antes de ser borrada, y fue así como la especulación comenzó a crecer con el paso de las horas.

En el tuit dijo que el querido maestro jedi dirá “Hello There”, en mayo de 2022 mediante Disney Plus, una fecha muy cercana al día de Star Wars (4 de mayo). Como era de esperase, los fanáticos de la saga comenzaron a difundir el hecho y a preguntar sobre el día exacto al ejecutivo, quien al verse rebasado por la noticia, intentó enmendarlo afirmando que hacía referencia a una mini serie de cómics de Obi Wan Kenobi que llegaría en mayo.

Pero los fanáticos no lo creyeron y siguieron insistiendo, al grado en que el directivo decidió eliminar el tuit y poner su cuenta como privada, pero fue muy tarde pues ya habían sacado capturas y difundido en varios foros como Reddit, donde también creen que la serie protagonizada por Ewan Mcgregor llega en mayo.

Tal fue el ruido que el rumor llegó hasta The Hollywood Reporter , una de las fuentes más confiables del mundo cinematográfico. Según el medio menciona, ellos también han escuchado que Obi-Wan Kenobi llegará en mayo. No obstante, no lo han asegurado y animan a la audiencia a esperar noticias oficiales .

Aunque Disney no ha afirmado nada, tampoco lo ha desmentido. Además, las teorías no se hicieron esperar, en primer lugar, la serie inició su rodaje en mayo del 2021 y teniendo en cuenta que solo tendrá 6 episodios, es muy posible que actualmente se encuentre en las últimas etapas del proceso de postproducción. Por otro lado, cada 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars”, así que Disney podría festejarlo a lo grande con el estreno de la serie y considerando que cae miércoles, día en que suele estrenar los episodios de sus programas no sería nada extraño que su estreno sea inminente para tal fecha. Así lo esperamos.