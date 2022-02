Euphoria vs. Skins: similitudes y diferencias de las series juveniles de dos generaciones

Tras el estreno del cuarto capítulo, Euphoria se reafirma como la serie del momento al registrar un aumento de audiencia cada semana con el lanzamiento de cada nuevo episodio. La producción juvenil que tiene como protagonista a Zendaya y que muestra problemas de adolescentes alrededor de las drogas y el sexo ha sido comparada por muchos espectadores con la clásica Skins.

Skins se estrenó en el 2007 y sin duda marcó la adolescencia de toda una generación que hoy en día rodean los 25 a 30 años de edad. La serie británica fue la primera en mostrar un realismo crudo y sin filtros de los excesos y las enfermedades mentales que suelen sufrir los jóvenes. Se puede decir que las series para este público no fueron las mismas después de esta producción.

Skins cuenta con siete temporadas y tres generaciones. Foto: E4

Similitudes entre Euphoria y Skins

La principal similitud que se puede identificar entre ambas series es la narración que utilizan. Cada episodio se centra en brindar detalles de la vida de un solo personaje, mientras que la historia central continúa desarrollándose en paralelo. Sin embargo, en Skins no hay un narrador como en Euphoria, donde Rue (Zendaya) acompaña todos los acontecimientos.

Por otro lado, ambas producciones tratan de transmitir los mismos problemas que rodean a los protagonistas. En Skins, por ejemplo, existe la relación tóxica entre Michelle y Tony, lo mismo podemos ver entre Maddy y Nate de Euphoria, donde llegan hasta el abuso físico. De igual manera, la personalidad de Jules y Rue sería una versión más atrevida de la adorable Cassie.

Nate y Maddy (Euphoria) junto a Michelle y Tony (Skins). Foto: composición/HBO Max/E4

Además, la crudeza al mostrar los problemas por los que atraviesan los personajes es algo que no deja nada a la imaginación y que te muestra una realidad de la cual tal vez no eras consciente. Otra punto a destacar y que especialmente se considera como lo que más emoción les da a ambas series es el soundtrack: las canciones han sido elegidas de forma minuciosa y le dan la energía necesaria a cada escena. Un claro ejemplo de Skins es cuando Sid le cuenta a Tony que su padre falleció y de fondo suena “Alice practice” de Crystal Castles. En Euphoria, la escena donde se ve a Zendaya hablando con su papá fallecido es acompañada de “I am tired” de Labrinth.

Diferencias entre Euphoria y Skins

La diferencia más notoria es la calidad audiovisual, pero esto claramente es por las fechas de estreno, ya que Skins debutó en 2007 en Reino Unido, mientras que Euphoria lo hizo en 2019 en Estados Unidos. La disimilitud cultural, visual y tecnológica de 12 años es muy visible.

Es cierto que la segunda temporada de Euphoria está siendo grabada con cámaras analógicas, pero, al momento de la edición, la tecnología que emplean supera a la usada en Skins. Además, otra clara diferencia es la estética: la producción con Zendaya destaca por sus colores, sus referencias y especialmente la elección correcta del plano que viene acompañado de un soundtrack muy bien elegido.

Por su parte, Skins se enfoca más en hacer tomas cercanas a los personajes sin muchos cambios de planos, algo que caracteriza mucho a las producciones inglesas. Sin embargo, hay escenas que muestran mucha creatividad para una producción del 2007, como aquella donde se ve el intento de suicidio de Cassie o cuando Emily descubre el engaño de Naomi.

¿Por qué Euphoria y Skins han triunfado en la TV?

El éxito de ambas se debe al realismo adolescente crudo y sin censura que nos muestra. Si bien los jóvenes actuales y del pasado siempre han sido expuestos al alcohol, drogas y sexo, ambas muestran estos tópicos acompañados de entornos problemáticos y trastornos mentales.

A pesar de que las escenas pueden ser llevadas al extremo, existe un tipo de conexión entre lo que se ve con las vidas de los adolescentes, es por eso que estas series alcanzan gran éxito, ya que retratan las vivencias de una forma melodramática, lo que se podría llamar la ficción realista adolescente.