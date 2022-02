Estamos muertos y sus uniformes verdes: la estrategia para atrapar a espectadores

Hay una razón detrás de los detalles más pequeños en All of us are dead. El director de la serie, Lee Jae Kyu, habló sobre el éxito del drama coreano de Netflix y explicó cómo es que la trama permitió que los televidentes se enganchen rápidamente con ella.

“Hemos incluido varios mecanismos para que aquellos que no ven muchas películas de zombis puedan disfrutar de esta historia sin problemas”, señaló.

Todo tiene una razón en Estamos muertos

Lee Jae Kyu, director de Estamos muertos. Foto: Netflix

Así también, Lee Jae Kyu explicó por qué el uniforme de los estudiantes de la ficción es verde y cómo este, de alguna u otra forma, fue parte clave para la popularidad de la trama. “Traté de darle más intensidad a las escenas a través del contraste del rojo de la sangre con el color de los uniformes escolares” .

Tal como anticipó el director, en casi todos los episodios de Estamos muertos se muestran a estudiantes vistiendo los uniformes escolares verdes llenos de sangre. Mediante el contraste de los colores complementarios rojo y verde, los espectadores pueden sentir un mayor impacto ante lo que sucede con los protagonistas mientras se sumergen en la obra.

¿Qué pasó al final de Estamos muertos?

Estamos Muertos, el último drama de Netflix. Foto: Netflix

Con los estudiantes restantes saliendo del colegio, en la ciudad, Nam Ra se da cuenta de que su insisto zombi empieza a crecer y decide abandonar a sus amigos. Los protagonistas de Estamos muertos llegan a la zona de cuarentena y son interrogados al estar relacionados al profesor Lee Byeong Chan, quien dio vida al virus.

Meses después, los residentes de Hyosan siguen en cuarentena y los especialistas no identifican la naturaleza del virus. Estamos muertos acaba con el grupo reuniéndose con Nam Ra y pidiéndole que regrese con ellos, ante lo cual dice que no y sale en busca de seres que son como ella: ni humanos ni zombis.