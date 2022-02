Donde caben dos y otras 10 películas eróticas para aumentar más la temperatura del verano

Muchas veces la violencia en el cine es algo admirable, mientras que el sexo algo de lo que hay que avergonzarse y del cual la censura a menudo se presta para criticar la película y no solo el contenido subido de tono, que en la mayoría de las veces puede ser más artístico que las escenas que tienen agresividad muy explícita.

Una cosa es segura: el sexo vende, y los cineastas del mundo se han preguntado si también puede elevar el arte cinematográfico. Para descubrir ello tendrían que hilar fino y no traspasar la delgada línea entre el arte y la pornografía . También hay que considerar que, para algunos profesionales, lo que consideran arte puro puede ser visto por otros como una obscenidad incluida en una película únicamente para llamar la atención y atraer público.

Saque su propia conclusión con estas recomendaciones de cintas donde el sexo y el erotismo intentan jugar a favor de obra o, en el peor de los casos, ser un protagonista más.

Donde caben dos (Paco Caballero, 2021)

Con un elenco cargado de estrellas del cine español, esta comedia coral, subida de tono y dirigida a adultos desinhibidos, nos lleva sin reparos al universo de los swingers, un terreno muy aprovechable cinematográficamente en clave de humor.

La historia sigue a una serie de personajes con problemas sexuales particulares ( relaciones monótonas, necesidad de exploración, desesperación sexual, etc ) que se reúnen en un mismo club donde la sensualidad y sexualidad están a la orden del día. Una divertida idea que se deja ver, pero que, sin embargo, nunca despega por completo, porque el guion caricaturiza muchas situaciones serias.

¡Átame! (Pedro Almodóvar, 1990)

El genial Almodóvar explora con su actor fetiche Antonio Banderas una dislocada forma de aprender a amar. Recién salido de la cárcel, Ricky (Banderas), un chico huérfano desde los tres años que se pasa la vida entre instituciones sociales, encuentra a la chica de sus sueños, Marina (Victoria Abril), una actriz que hace películas pornográficas y de terror y que ha tenido muchos problemas con las drogas.

Magnetizado por ella, la secuestra y se dispone a pasar ‘tiempo de calidad’ (con todas las fantasías sexuales que te puedas imaginar) con ella, esperando que se enamore de él. Al principio, Marina rechaza a Ricky, pero más tarde se da una gran complicidad entre ellos, convirtiéndose finalmente en auténtico amor.

Cincuenta sombras de Grey (Sam Taylor-Johnson, 2015)

La novela de E. L. James saltó a la gran pantalla con esta película (y dos secuelas posteriores: Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas ), que subió la temperatura de las salas de cine a pesar de las malas críticas que recibió. Dakota Johnson interpreta a Anastasia Steele, una inocente estudiante de literatura inglesa que conoce a un poderoso empresario, Christian Grey (Jamie Dornan), que la arrastrará a su mundo de prácticas sexuales poco ortodoxas.

La joven no tendrá escapatoria ante el juego de seducción, poder, sumisión y deseo irrefrenable que aparece frente a ella. Una historia sobre los límites, la confianza, y el erotismo, bañada por la inocencia femenina de Anastasia y el arrojo masculino de Grey. Nada del otro mundo, solo el despegue de sus estrellas protagónicas.

365 días (Barbara Bialowas, 2020)

Duramente criticada en su momento por su alto contenido sexista, machista y violento , en esta película -no se puede negar- las escenas de sexo son de las más explícitas y prolongadas, y este último motivo es por lo que se incluye en esta caliente lista.

El protagonista de esta película, Massimo Torricelli (el ascendente Michele Morrone) es miembro de la mafia siciliana y conoce a Laura, una exitosa directora de ventas un tanto aburrida en el amor. Ella decide viajar con su novio y un grupo de amigos a Sicilia, pero allí se cruza con Massimo, quien acaba de heredar el negocio de la mafia. Decidido a que ella se quede con él, la encierra durante 365 días para que se enamore de él.

El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972)

Entre las grabaciones de El padrino, Marlon Brando rodó bajo las órdenes de Bernardo Bertolucci este drama erótico cuya polémica se avivó en los últimos años, ya fallecido Brando. Su coprotagonista, Maria Schneider, habría dado a entender que la escena de la violación (la famosa por el uso de la mantequilla) fue real , y todo Hollywood se le echó encima a la cinta, pero Bertolucci no aprendió la lección y repitió la jugada con Soñadores (que veremos a continuación).

El último tango… trata sobre la historia de una pasión desenfrenada que surge una mañana de invierno cuando un hombre y una mujer visitan un piso de alquiler en el centro de París. En su primer encuentro, estos dos desconocidos hacen el amor violentamente en cada rincón de la casa sin saber nada el uno del otro; sin nombres y sin datos sobre su vida personal. Paul y Jeanne deciden seguir viéndose a escondidas… hasta que la situación se vuelve insostenible.

Soñadores (Bernardo Bertolucci, 2003)

Como ya hemos visto, Bertolucci fue uno de los maestros del erotismo, y Soñadores es una de sus experiencias erótico-dramáticas que invita a ver su variada y corta filmografía, y nos presenta a un gran trío de actores que de ahí en adelante han hecho cada uno un diferente tipo de carrera, pero se nos quedaron impregnados en la rutina por ver tanta belleza actoral y física.

Isabelle (Eva Green) y su hermano Théo (Louis Garrel), tras quedarse solos en París (nuevamente Francia) mientras sus padres se van de vacaciones, invitan a casa a Matthew (Michael Pitt), un estudiante americano. En este apartamento, donde pueden ser ellos mismos, fijarán las reglas de un juego que les llevará a explorar su identidad emocional y sexual. Con el paso de las horas, la fiesta se intensifica, los sentidos y los ánimos se exacerban. Teniendo como telón de fondo la Francia de Mayo del 68, reflejo de una juventud cuya voz resonaba por toda Europa, Soñadores es el viaje iniciático de tres adolescentes que ponen a prueba sus propios límites para finalmente encontrarse a sí mismos.

Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974)

Una de las cintas que debe verse para conocer el género erótico. Proviene de Francia y se considera importante por lanzar al estrellato a su director, Just Jaeckin, y a su estrella Sylvia Kristel. Asimismo, por si fuera poco, esta película inició una saga con títulos tan bizarros como Emmanuelle negra o La antivirgen.

La historia es controversial de por sí: una jovencita recién casada viaja a Bangkok a reunirse con su marido, un diplomático francés. En el viaje es iniciada al sexo por una hermosa adolescente y guiada por un hombre maduro en los placeres de la carne. Además, aprende a materializar sus fantasías sexuales más secretas, animada por su esposo. Una joya.

Nueve semanas y media (Adrian Lyne, 1986)

Una de las películas eróticas más hollywoodenses de todos los tiempos con los ex sex-symbol Kim Basinger y Mickey Rourke. En verdad la cinta no es gran cosa, incluso te puede decepcionar, pero nos mostraba a una Basinger en la plenitud de su belleza en un striptease de Joe Cocker (que hizo que esa canción se convertiría en un hit erótico de todos los tiempos).

La historia: Elizabeth (Basinger) es una mujer inteligente y sofisticada que, tras su divorcio, es totalmente independiente. Trabaja en una galería de arte y disfruta de tener un control total sobre su vida, hasta que se cruza en su camino John (Rourke), un hombre por el que se siente irremediablemente atraída. Casi al instante, inician una intensa relación marcada por el sexo, la sensualidad y la atracción.

Los dos se complementan perfectamente y son incapaces de dejar sus encuentros, convirtiendo la relación en una pesadilla en la que Elizabeth verá que cada vez está más dominada por él. Incapaz de resistirse a las fantasías y a los momentos eróticos que vive con John, la joven tendrá que decidir si se entrega totalmente a sus deseos, llegando a la locura, o si se aleja de él para preservar su propio bienestar físico y mental.

El desconocido del lago (Alain Guiraudie, 2014)

Un thriller erótico-perverso , de esos que agradecemos que el cine independiente tenga. Es verano y en un crucero hecho solamente para hombres es en donde Frank se enamora locamente de Michel , un hombre poderoso, atractivo y con mucha fuerza. Franck sabe que Michel no es la persona apropiada para él, que, por su fuerte personalidad, lo más probable es que la relación salga mal y que a él le hagan daño; pero no le importa. La pasión que está viviendo al lado de Michel es tan fuerte que no piensa en nada más, solo se limita a disfrutar del momento. Un tipo de relación que no solamente se da entre desconocidos.

La vida de Adèle (Abdellatif Kechiche,2013)

Un atractivo y hasta por momentos caótico juego erótico de cámaras en esta adaptación de una novela gráfica sobre la historia de amor entre dos chicas . A los 15 años, Adele tiene dos cosas muy claras: es una chica y le gusta salir con chicos. Pero todo su mundo va a cambiar de la forma que menos se esperaba. Un día, en la plaza principal de su ciudad, ve los reflejos del pelo azul de Emma y, sin saber cómo ha pasado, descubre que le gusta de una forma en la que nunca antes le había gustado nadie. Adèle cambiará su manera de ver el mundo y el modo en el que otros la miran, lo que no le va a resultar nada sencillo. Un película de aprendizaje y autoconocimiento llena de erotismo romántico.

9 songs (Michael Winterbottom, 2004)

Esta película es rara, pero no la única en su especie: musical, ruda y romántica, erótica, pero con sexo explícito y, al mismo tiempo, presentada en el circuito comercial y no en el independiente. El director Michael Winterbottom alterna las escenas de sexo explícito con imágenes inéditas de conciertos de super bandas británicas, así como con música instrumental neoclásica firmada Michael Nyman.

Lisa es una estudiante estadounidense que está pasando un año en Londres. Matt la conoce en un concierto de Black Rebel Motorcycle, en Brixton Academy, y se enamora de ella. Su relación amorosa y sexual estará enmarcada por las canciones de los grupos a cuyos conciertos asisten: Black Rebel Motorcycle Club, The Von Bondies, Elbow, Primal Scream, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Franz Ferdinand, Michael Nyman, etc. Una historia apasionada que va a durar un año pero terminará sin vuelta atrás.