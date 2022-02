Euphoria 2x05: horario y cómo ver el quinto episodio de la serie de Zendaya en HBO

La segunda temporada de Euphoria ya viene estrenando cuatro episodios de los ocho programados para HBO Max, y la última entrega ha generado más incertidumbre sobre el destino de los personajes, especialmente por el interpretado por Zendaya, Rue.

En el último episodio vimos deslumbrantes referencias al cine y arte clásicos que hicieron que obtuviera una calificación de 9,3 en IMDb, puntaje mucho mayor a sus tres antecesoras. Ahora, con la confirmación de una tercera temporada, los espectadores no pueden esperar más por ver el quinto capítulo.

Rue está cada vez más en problemas y fans temen que su fin podría estar cerca. Foto: HBO Max

¿Cómo y a qué hora ver el episodio 5 de Euphoria?

El quinto episodio de la segunda temporada de Euphoria se estrenará este domingo 6 de febrero de 2022 a través de HBO Max. Cada domingo se estrena un nuevo capítulo de la serie juvenil creada por Sam Levinson.

Horario para ver el episodio 5 de Euphoria

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Perú: 9.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en México: 8.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Estados Unidos: 9.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Chile: 11.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Argentina: 11.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Colombia: 9.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Venezuela: 10.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en Brasil: 10.00 p. m.

Ver el capítulo 5 de Euphoria 2 en España: 3.00 a. m.

Adaptación de Euphoria de la película Ghost. Foto: HBO Max

¿Qué veremos en el quinto episodio de Euphoria?

El quinto episodio de la segunda temporada tendrá el título de Stand still like the hummingbird (Quédate quieto como el colibrí) y su sinopsis oficial no revela ningún detalle, por lo que será toda una sorpresa. “El destino tiene una forma de alcanzar a aquellos que intentan dejarse atrás” es lo que se puede leer en la sinopsis.

Por lo que podemos ver en el avance, la quinta entrega mostrará cada vez más el desequilibrio dentro de los protagonistas, llevándolos al límite de la locura, la ansiedad y el estrés.