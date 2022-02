Tom Holland apoya The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield

Spider-Man: no way home trajo a Andrew Garfield y Tobey Maguire en sus antiguos papeles como Hombre Araña, gracias a la premisa del multiverso arácnido. No por nada la película de Jon Watts fue todo un éxito de taquilla y se ha convertido en una de las entregas más grandes del MCU.

Como vimos, el Peter Parker de Garfield aún no había superado totalmente la muerte de Gwen Stacy, pero logró redimirse salvando a MJ en la batalla final. Pese a que su historia no era la principal, logró conquistar el corazón de los fans que pidieron a Sony la realización de una continuación para darle un final feliz.

El pedido de los fanáticos se volvió viral en redes sociales y el actor se mostró dispuesto a protagonizar la tercera entrega que nunca vio la luz. Ahora, Tom Holland se suma a la causa y expresa su deseo de ver finalizada la trilogía durante una entrevista para Comicbook.

“Me encantaría ver The amazing Spider-Man 3. Creo que fue maravilloso cómo Andrew Garfield fue capaz de enmendar el camino con el personaje y el estudio. Ya sabes, para volver a ganarse al público en general”, fueron sus palabras al medio especializado.

Spider-Gwen y Venom son las adiciones más pedidas por los fans. Foto: composición / Marvel Studios

Como se recuerda, Garfield dio vida al Hombre Araña en la saga The Amazing Spider-Man a cargo de Marc Webb. Sin embargo, el fracaso de la secuela Rise of Electro desanimó a Sony de finalizar la trilogía y decidió cederle los derechos del superhéroe a Marvel Studios para su universo cinematográfico.