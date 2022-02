Euphoria confirma su tercera temporada para HBO Max

Euphoria lanzó su segunda temporada para HBO Max y trajo de regreso a Zendaya como una joven dependiente de las drogas. Tras cuatro episodios emitidos, siendo el último el que mejor crítica ha tenido debido a sus emocionantes referencias a clásicos del cine y del arte, la serie de HBO Max ha incrementado su audiencia en un 100%.

Si bien aún faltan cuatro episodios más para saber el final de la historia de Zendaya y el resto de jóvenes protagonistas, el Twitter oficial de la producción ya anunció la realización de la tercera entrega.

Rue está cada vez en más problemas y fans temen que su fin podría estar cerca. Foto: HBO Max

Euphoria temporada 3

Para la alegría de los millones de fanáticos que siguen la serie por su particularidad en el maquillaje, outfits y su forma de grabación, que se lleva a cabo con cámaras analógicas que usan rollos Kodak Ektachrome, la cuenta oficial de Euphoria ha confirmado la realización de una tercera entrega.

Twitter oficial de Euphoria confirma tercera temporada. Foto: Twitter

Canciones del final del capítulo 4 de Euphoria

El cuarto episodio titulado Trying to get to heaven before they closet the door sorprendió obteniendo una calificación de 9,3 en IMDb, puntaje mucho mayor a sus tres antecesoras. Muchos fanáticos quedaron impactados con la escena final, en la que se ve a Zendaya en una iglesia. En redes han destacado mucho las canciones que acompañan a dicha secuencia de imágenes. El compositor, Labrinth, ha compartido a través de sus cuentas la versión oficial de las canciones del último capítulo. Las puedes escuchar en el siguiente link: lab.lnk.to/YIFDI_ImTired

Anuncio del estreno de las nuevas canciones de Euphoria. Foto: Twitter

¿Cuándo sale Euphoria 2x05?

El quinto capítulo de Euphoria llegará a la plataforma de streaming HBO Max este 6 de febrero en el siguiente horario: