El Óscar británico reveló candidaturas

Se anunciaron los candidatos a los premios Bafta 2022, considerados los Óscar británicos, que principalmente reconocen los mejores títulos producidos en la tierra de la reina Isabel, pero también dejan lugar para algunas de las mejores películas del año, sin importar de dónde vienen o en qué idioma están.

En la lista podemos encontrar algunas de las cintas más comentadas, vistas y buscadas por los fans, desde un western de Netflix hasta la adaptación de una novela que, hasta ahora, se creía que podía tener una especie de maldición que se activaba a la hora de llevarla al cine.

La ceremonia se llevará a cabo el 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, días antes del Óscar (que sucederá el 27), y con eso se convierte en uno más de los eventos que predicen quién podría llevarse los más altos honores en la entrega de Premios de la Academia.

Netflix entró a la lista de mejor película con The Power of the Dog (El poder del perro), que se ha convertido en la más premiada de dicha plataforma.

La cinta de Guillermo del Toro Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) optará a los galardones de mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

La historia de ciencia ficción Dune, del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta con 11 nominaciones, cuatro más que The Power of the Dog (El poder del perro) de Jane Campion, y cinco más que Belfast, de Kenneth Branagh, llamada la Roma del 2021 por haber sido filmada en blanco y negro.

Belfast. La película de Kenneth Branagh se impuso en cinco categorías. Foto: difusión

Por otro lado, el español Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa con Madres paralelas.

Como era de esperarse, Benedict Cumberbatch, Will Smith y Leonardo DiCaprio se encuentran entre los nominados en la terna de mejor actor.

En tanto, la nueva película de James Bond, No Time to Die (Sin tiempo para morir), se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que West Side Story y Licorice Pizza; mientras que King Richard, After Love, Booiling Point, Cyrano y Passing optan a cuatro premios.

Este año, los Bafta se han comprometido con “reconocer el talento emergente” y esto ha quedado demostrado en el número de directores y actores que han sido nominados por primera vez.