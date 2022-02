¿And just like that tendrá temporada 2?: Sarah Jessica Parker habla del futuro de la serie

La secuela de Sex and the city, And just like that, presentó su capítulo final el jueves 3 de febrero. Como cualquier otra serie limitada, fanáticos se preguntan si podrá o no tener temporada dos. El desenlace de sus diez entregas hace pensar que sí.

Con la muerte de Mr. Big en el primer episodio, fanáticos vieron la transición de Carrie a través de su luto, uno que sus amigos esperaban que lo supere rapidamente. “Mi libro, así como mi relación. También murió”, le dijo en el capítulo 7 la protagonista a una Miranda, su mejor amiga.

¿And just like that tendrá temporada 2?

En una reciente entrevista con Variety, la productora ejecutiva y estrella del show, Sarah Jessica Parker, dijo que “definitivamente” quiere tener más de la serie. Así también, espera que el equipo de producción entre en planificación, pronto, del próximo ciclo.

El director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dijo al portal especializado que estaba encantado con los números de audiencia, lo que implica que al servicio de transmisión estaría dispuesto a darle una temporada al programa que marcó un hito en la década de los 90.

Y aunque los detalles de la trama para una segunda temporada no han sido compartidos, la posibilidad de que Kim Cattrall repita su papel como la publicista Samantha Jones vuelve a estar lejos otra vez.

¿Qué podría pasar para Carrie, Miranda y Charlotte?