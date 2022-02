Spider-Man 3: Maguire, Garfield y Holland crearon una hermandad tras No way home

Spider-Man: no way home hizo realidad el multiverso arácnido en el MCU para alegría de los fans. Gracias a su premisa, Tobey Maguire y Andrew Garfield pudieron retomar sus papeles como Hombre Araña para ayudar a la versión de Tom Holland a salvar su mundo.

“Hemos creado una saga épica a través de muchos universos que ha culminado con el rescate de mi hermano pequeño en este otro universo multidimensional”, contó Garfield durante una entrevista grupal para Deadline.

Durante la reunión, Maguire, Holland y Garfield hicieron hincapié en cómo confraternizaron durante el rodaje y el problema que compartieron: “Creo que se creó una hermandad entre nosotros. Y eso es reconfortante. Estábamos en plan ‘Dios mío, ¿te cuesta orinar con el traje?’.

Como se sabe, las películas de superhéroes tienen fama por los complicados trajes y mallas que emplean los protagonistas que dan vida a los superhéroes. Spider-Man: no way home tampoco fue la excepción y no parece ser el último de esos casos.

Spider-Man: no way home no es la última cinta de Holland como Hombre Araña. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, el protagonista fue desenmascarado y no es capaz de separar su vida normal de la superheroica. Ante esto, pide ayuda a Doctor Strange para que todos lo olviden, sin imaginar que traería amenazas inimaginables.