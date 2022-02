Pasión de gavilanes, temporada 2: Telemundo lanza nuevo adelanto exclusivo de la telenovela

A solo 10 días y un poquito más para el estreno de Pasión de gavilanes, temporada 2, Telemundo lanzó un avance muy revelador para todos los fanáticos de la telenovela colombiana.

La hermanas Elizondo en Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@paolareyactriz

Tras casi 20 años de la primera emisión de Pasión de gavilanes, novela que desarrolla la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, Juan, Norma, Jimena, Óscar, Sara y Franco regresan a la pantalla chica para continuar sus vidas con su nueva familia.

Estos últimos días hemos visto varios adelantos de los personajes nuevos y ya conocidos presentándose y contándonos un poco de ellos. No hay duda de que la novedosa generación de gavilanes se encargará de alimentar toda la trama.

Juan Alfonso Baptista, Bernardo Flores, Mario Cimarro, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo participarán en la nueva temporada de Pasión de gavilanes. Foto: Telemundo

Según el tráiler oficial, y diferentes avances, los hijos de Juan y Norma, Juan David (Bernardo Flores) y los mellizos Erick (Sebastián Osorio) y León (Juan Manuel Retrespo), estarán involucrados en un crimen. Serán sus padres y tíos quienes los ayudarán a salir de este dilema.

Además, algo sucede con Franco Reyes (Michel Brown) y Sarita Elizondo (Natasha Klauss). Ellos no llegaron a ser felices para siempre, ya que al parecer Franco ya no es parte de la familia. Lo que suponemos es que puede estar muerto o que sufrió una injusticia y su esposa y hermanos no saben de ello.

Andrés y Gaby Reyes Elizondo son los hijos de Sarita y Franco. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

Otro tema que se desarrollará en Pasión de gavilanes, temporada 2, es el romance entre Juan David y la cantante del bar Alcalá, Rosario Montes. No obstante, Rosario tiene una familia, está casada con Samuel (Sergio Goyri), el nuevo villano, y tiene una hija, Muriel (Camila Rojas), quien también se enamorará del primogénito de Norma y Juan.

Póster promocional de Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

Pasión de gavilanes 2 llega este lunes 14 de febrero de 2022 por el canal de Telemundo.

