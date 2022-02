Netflix: listado completo de las 28 películas originales que llegarán en 2022

El éxito de Netflix en 2021 fue gracias a series y películas como El juego del calamar y No mires arriba. Ahora, en 2022, la plataforma de streaming busca repetir la fórmula y para lograrlo ha anunciado un total de 28 películas que llegarán a lo largo del año, entre las que resaltan Knives Out 2 y Enola Holmes 2, entre otras.

Estamos muertos ya es de lo más visto de Netflix, pero frente a la competencia contra HBO Max con series como Peacemaker (John Cena) y Euphoria (Zendaya), la N roja busca abrirse paso con sus próximos títulos originales y exclusivos de sus servicio de vídeo bajo demanda.

De esta manera, ya han sido reveladas cada una de las películas que los diferentes usuarios alrededor del mundo podrán disfrutar desde la comodidad de sus casas en distintos dispositivos.

Un total de 28 largometrajes llegarán a través de 2022 entre los que llaman mucho la atención las secuelas de Knives Out (Daniel Craig, Rian Johnson) y Enola Holmes (Millie Bobby Brown, Henry Cavill).

Asimismo, se revelaron otras producciones esperadas como Pinocho de Guillermo del Toro; El proyecto Adam con Ryan Reynolds y Chris Evans; The mother con Jennifer Lopez y Gael García; You People con Jonah Hill y Eddie Murphy; The Good Nurse con Jessica Chastain y Eddie Redmayne; y más.

Netflix: 28 películas que se estrenarán en 2022

A continuación, te dejamos la lista completa de todos los títulos originales que llegarán este año 2022.