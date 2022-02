Estamos muertos se ha convertido en uno de los mejores estrenos de todos los tiempos en Netflix

En su debut, Estamos muertos, nueva serie de zombies, ocupó el primer lugar con 124,79 millones de horas vistas y se colocó entre los 10 más vistos en 91 países durante su primera semana. De esta manera, consiguió uno de los mejores estrenos de todos los tiempos para una serie de la plataforma y ha logrado superar los números de varios títulos de Netflix.

Logros a corto plazo

Estamos muertos, en sus pocos días –todavía- en pantallas, consiguió superar los datos logrados por las nuevas temporadas de Cobra Kai, que hicieron 120,06 millones , o Emily en París, que ha alcanzado los 107,64 millones hasta estos momentos. También casi ha empatado con lo conseguido por la tercera temporada de Sex Education, que se quedó en 125,77 millones . Y si las cosas siguen así, Estamos muertos podría alcanzar rápidamente un lugar entre las diez series más populares de Netflix.

Le ganó a El juego del calamar

Estamos muertos cantó victoria sobre El juego del calamar, el cual alcanzó apenas 6 3.19 millones de horas en su primer fin de semana. Esta serie coreana, que empezó con una baja audiencia, una semana después de su estreno su popularidad se fue por los cielos y hasta ahora se coloca como la más vista de Netflix de todos los tiempos.

Los números obtenidos por All of us are dead, hasta el momento, nos hacen pensar que tal vez pueda llegar a quitarle la corona a El juego del calamar en poco tiempo, pues la nueva serie de muertos vivientes ha sido un completo éxito desde su lanzamiento.

Estamos muertos es la serie del momento en Netflix. Fans esperan continuación. Foto: Netflix

¿Qué es Estamos muertos?

Estamos Muertos es una serie de zombies de origen surcoreano protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo y Lee Yoo-mi y basada en el popular webtoon titulado en un principio Now at Our School de Joo Dong-geun. Este fue publicado entre 2009 y 2011, pero ahora es distribuido con el mismo nombre que el del programa de Netflix y está disponible para su lectura en el sitio oficial de WEBTOON.

Trailer de Estamos muertos