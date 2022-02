Marvel Comics: los New Fantastic Four regresan después de más de 30 años

La buena noticia de esta semana para todos los fanáticos de Marvel Comics llegó este miércoles 2 de febrero con el anuncio oficial de Marvel Entertainment. El regreso de New Fantastic Four, el equipo conformado por Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider y Hulk, quienes tuvieron su primera aparición en la historieta número 347 de 1990, es real.

Marvel anuncia oficialmente el regreso de New Fantastic Four. Foto: captura/Twitter/@Marvel

The New Fantastic Four nace a partir de que la Skrull, De’Lila, se hace pasar por la Mujer Invisible tras haber capturado a los Cuatro Fantásticos originales para convencer a Logan, Peter Parker, Daniel Ketch y Bruce Banner de formar un grupo y así cumplir sus malévolos planes.

Sin embargo, New Fantastic Four duró muy poco y no los volvimos a ver en los cómics de Marvel hasta ahora que Peter David y Alan Robinson serán los directores e ilustradores encargados de dar nuevamente vida a los New Fantastic Four.

El talentoso Peter David es parte de New Fantastic Four. Foto: composición/difusión/Marvel Comics

New Fantastic Four será una serie limitada con cinco entregas, y el primer número será publicado el 25 de mayo de 2022 en Estados Unidos. Esta noticia no solo ha traído felicidad a los seguidores sino también a quienes están detrás del proyecto, como Alan Robinson, quien expresó su felicidad por esta oportunidad.

“¡Hablando de debutar con un gran golpe en Marvel Comics! ¡Con personajes como Spiderman, Hulk, Ghost Rider y Lobezno, y escrito por el impresionante Peter David, nada menos!”, señaló Robinson en el post oficial de Marvel. Para él es una gran experiencia, pues es un fan acérrimo del Hombre Araña, y qué mejor que esto para honrarlo.