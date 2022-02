Euphoria 2: audiencia crece más de un 100% durante segunda temporada

Euphoria lanzó su segunda temporada para HBO Max y trajo de regreso a Zendaya y el resto de jóvenes protagonistas. Como era de esperarse, el drama está lejos de acabar, mientras que nuevas relaciones se forjan para bien o mal en la ficción.

Con cuatro episodios ya emitidos, los fanáticos están a la expectativa y la popularidad del programa solo va en aumento. No por nada, incrementó más de un 100% su audiencia en esta etapa, lo que asegura un futuro próspero para el show creado por Sam Levinson.

La segunda temporada de Euphoria ha conseguido un total de 13,1 millones de espectadores hasta la fecha. Es decir, poco más del doble de los 6,6 millones que obtuvo cuando emitió la primera entrega; cifras mucho más entusiastas para la producción.

En cuanto a la crítica recibida, el capítulo titulado Trying to get to heaven before they close the door sorprendió con una calificación de 9,3 en IMDb. Los tres episodios siguientes no llegaron tan alto, pero sí alcanzaron 8,3; 8,8 y 8,6; respectivamente.

Rue cada vez está en más problemas y fans temen que su fin podría estar cerca. Foto: composición/HBO Max

¿Cuándo sale Euphoria 2x05?

El quinto capítulo de Euphoria llegará a la plataforma de streaming HBO Max este 6 de febrero en el siguiente horario: