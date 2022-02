La reciente película Encanto se suma a una lista de éxitos para la gran casa de Walt Disney Animation Studios. Una conmovedora historia que ha cautivado a la audiencia desde el estreno, así como también ha generado polémicas por parte de los estadounidenses.

La película Encanto trata de la familia Madrigal, quienes fueron bendecidos por un milagro, el cual hace crecer unas montañas de Colombia que protegen una casa mágica y un pueblo. Cada uno recibe diferentes dones, como cambiar el clima, imitar o crear flores. La única que no recibe algún poder es Mirabel, quien tendrá que salvar la magia, ya que esta pierde fuerzas cada día.

El director Jared Bush reveló una escena poscrédito que se eliminó antes del estreno. Menciona que pensaron omitirla porque se iba a perder la emoción y alegría de la familia Madrigal, puesto que se trataba de una broma. Durante el video se observa a la mascota de Antonio, Chispi, que se deja mojar por la casa mágica.

We considered an after credit joke to end the movie, but ultimately felt going out on the emotion and joy of the family coming back together was the way to go... but the hilarious @darrinbutters animated it!! So here you go! THANK YOU EVERYONE FOR WATCHING WITH US!! #ENCANTO pic.twitter.com/XUMn6IfgeF