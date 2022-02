Los anillos de poder: serie de El señor de los anillos lanza 23 nuevos pósters

Los anillos de poder, la nueva serie de televisión de Amazon Prime Video basada en el universo de El señor de los anillos, creado por J. R. R. Tolkien, continúa alistando su llegada a la plataforma de streaming. Esta vez, se han revelado un total de nada menos que 23 nuevos pósters de los personajes que aparecerán en la nueva historia adaptada.

Las nuevas imágenes se publicaron en la página oficial de Twitter, The Lord of the rings on Prime, algo que sorprendió a los fans por la gran cantidad de material promocional.

Sin embargo, pese a la emoción de los seguidores de la obra de J. R. R. Tolkien por obtener un primer vistazo a los personajes, los nuevos afiches solo dejan ver de manera misteriosa las manos de cada uno de los protagonistas.

Se espera que la primera temporada se estrene durante la segunda mitad del 2022 y que alcance la calidad de las películas de Peter Jackson. Foto: Amazon Prime Video.

Entonces, ¿qué se esconde detrás de cada uno de estos 23 pares de manos? El secreto está en los detalles, ya que en cada poster los actores están sosteniendo algo y visten de distinta manera.

Por ejemplo, algunos lucen túnicas ornamentadas, mientras que otros portan armaduras y empuñan armas.

El señor de los anillos: Los anillos de poder póster. Foto: Amazon Prime Video

Asimismo, se aprecian ciertos simbolismos mediante frutas, pergaminos y demás detalles que solo los más fanáticos de las novelas de El señor de los anillos captarán.

A continuación, te dejamos todos los nuevos pósters de la serie de El señor de los anillos: Los anillos de poder.

Los anillos de poder, fecha de estreno

En un reciente video promocional, El señor de los anillos: los anillos de poder reconfirmó su fecha de estreno para el 2 de septiembre de 2022.

La serie contará con un total de 8 episodios y los showrunners de la serie están emocionados por narrar la historia completa que va más allá de lo visto en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson.