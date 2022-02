Craig Gillespie: “La serie es una advertencia por toda la misoginia que continúa”

En 1996, un video íntimo de la pareja del momento, la actriz Pamela Anderson y el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, fue robado del garaje de la casa de ambos en California por un electricista que buscaba cobrarse lo que le debían. Lo que hizo este hombre de nombre Rand Gauthier, con ayuda de un productor pornográfico, fue subir la grabación a internet, que ya asomaba incipiente en esa década. Él no ganó un solo dólar, pero el productor compró varios dominios con los que gestionó la venta masiva de videos por los que se llegaron a pagar hasta 175 dólares por unidad. Es decir, fue el primer video que se hizo viral sin redes sociales. Pero también, una intromisión a la intimidad y ataque a las dos estrellas, principalmente a Pamela Anderson, la famosa chica Baywatch.

Para el director australiano Craig Gillespie, (Cruella para Disney), dirigir ahora la serie ‘Pam & Tommy’ era importante ‘porque resuena en nuestros días por cómo eran tratadas las mujeres en ese tiempo, ver qué le pasó a ella (Pamela Anderson) fue atroz. Y es interesante hacerlo a través de los ojos de hoy”, dice durante un encuentro en Zoom con varios medios de la región y La República.

Gillespie reflexiona sobre la serie que se acaba de estrenar por Star+. “Creo que es una conversación que va a la advertencia, porque es algo que sigue pasando con toda la misoginia que hay afuera, pero ya hay plataformas que están hablando en contra de eso. Estas cosas no existían antes, y esto tiene muchas desventajas en el sentido de que seguimos en esta cultura que no las ayuda mucho, pero ya existen, ya hay a dónde recurrir si pasan estas cosas, que es probablemente lo que ellos (Anderson y Lee) necesitaron en ese tiempo”.

Por otro lado, agrega que disfrutó combinar dos géneros en la producción. “Ha sido encontrar este baile entre la comedia y el drama y es algo en lo que siempre trato de gravitar porque lo encuentras en la vida todo el tiempo, podemos tener pena y reírnos al mismo tiempo. Es un paralelo que disfruto mucho”.

Sin embargo, desde ya Gillespie se enfrenta a las críticas por abordar una historia con ribetes de escándalo, pero insiste en que trató el tema con mucho respeto. “Todo el mundo tiene derecho a una opinión. Lo que hemos hecho nosotros es un trabajo empático con esas personas, sobre su perspectiva, sobre lo que pasó, es lo que he intentado proyectar. Era una oportunidad para que la gente se acercara a esta serie con nuevas emociones, sobre todo con lo que le pasó a Pam”, dice.

Según Craig, no fue necesario contactar con los protagonistas reales porque disponían mucho material para crear los personajes. Pero tampoco toma como un alivio el hecho de que Pamela Anderson y Tommy Lee no hayan tomado parte directa del proyecto. “Si ellos quisieran estar involucrados, serían bienvenidos, pero creo que todo lo que he hecho fue con el espíritu de mostrarlos con una luz más positiva y cambiar un poco la narrativa de lo que les pasó”.

Sobre el trabajo de Sebastian Stan y Lily James en los roles protagónicos cuenta: “Yo entré al proyecto después, así que cuando me presentaron a Lily creí que era increíble. Es talentosa y dedicada, estaba muy dentro de su papel y durante todo el camino fue muy accesible e invirtió en ella para lograr el proceso. Sebastian es muy bueno, es como difuminar entre la comedia y el drama, se compromete en la escena sin dejar de ser gracioso. Hubo escenas muy difíciles para él de corrido y tenía que ser intimidante, pero sabía que iba a poder hacerlo”.

Flashes. Lily James (Pam) y Sebastian Stan (Tommy) en una escena de la serie. Foto: difusión

¿Cuál crees que fue la parte más difícil de retratar todo lo que pasó?

No diría que fue difícil, pero sí fui consciente de la vez que tuvimos que aterrizar la relación de ambos en el segundo episodio y tuvo que hacerse de una forma alcohólica- drogadicta, llena de pasión. Tuvimos que navegar cautelosamente para conectar de una forma romántica y sincera. Ese episodio es un poco distinto de toda la serie, la cual tiene una cuota de drama y suspenso. ❖