El penúltimo capítulo de The book of Boba Fett se estrenó en la medianoche del 2 de febrero de 2022 a través de la plataforma streaming Disney+. En esta oportunidad, el encargado de liderar este episodio fue Dave Filoni, director de la serie animada The clone wars.

¿De qué trata el episodio 6?

El mandaloriano Din Djarin se encarga de llevar un regalo a Grogu, misma especie que Yoda. Mientras tanto, vemos a Boba Fett, la compañera Fennec Shand y el grupo de modificados realizar una conversación para terminar con el Sindicato Pyke, quienes han estado reuniendo un ejército. Din se encarga de juntar nuevos soldados de Freetown, antes Mos Pelgo.

¿Qué personajes aparecen en el episodio 6?

Luke Skywalker

Uno de los personajes más icónicos de la trilogía original —Luke Skywalker— aparece entrenando a Grogu como padawan. Él le ofrece a su nuevo aprendiz el camino a los jedi o quedarse con el mandaloriano. Como se recuerda, estos eventos se desarrollan antes de Star Wars 7: the force awakens.

Un joven Luke Skywalker entrena a Grogu. Foto: Disney

R2-D2

El mejor amigo del androide C-3PO, R2-D2, hace su reaparición llevando al mandaloriano hacia Luke Skywalker. Además, le enseña cómo unos robots en forma de hormigas construyen una casa similar a la de Star Wars 8: the last jedi, la cual sería la primera academia de jedis.

Ahsoka Tano

La jedi Ahsoka Tano, antigua aprendiz de Anakin Skywalker, tiene un encuentro con el mandaloriano, mientras que esta espera a Grogu. Ella entiende el fuerte vínculo que tienen ambos y sabe que el pequeño aprendiz tendrá que decidir su camino.

Grogu

Al ser un padawan, Grogu debe eliminar vínculos profundos con Din Djarin, ya que le dificulta su entrenamiento. Sin embargo, Luke Skywalker le está dando la alternativa de quedarse con él para ser un jedi, lo cual le tomará años, o estar con el mandaloriano y renunciar al camino de la luz.

Cobb Vanth

El oficial Cobb Vanth vuelve enfrentando a un pequeño grupo del Sindicato Pyke. Ahora, ya no posee la armadura de Boba Fett y es complicado para él proteger Freetown. El mandaloriano le pide ayuda para que se junte con el nuevo daimio de la casa Hutt.

Cad Bane

El cazarrecompensas Cad Bane vuelve ofreciendo una negociación con Freetown. Este personaje estuvo en la serie animada The clone wars y teniendo como última aparición el noveno episodio de Bad batch.

El cazarrecompensas Cad Bane vuelve desde Bad batch. Foto: Disney

Pequeñas referencias

Durante el capítulo se observan recuerdos o elementos usados en la saga. Tal es el caso de Luke Skywalker ayudando a Grogu a recordar lo que sucedió en la Orden 66, asesinato de los jedis por parte del nuevo Imperio en Star Wars 3: the revenge of the sith . Asimismo, Luke le ofrece a su padawan el sable de luz del maestro Yoda.

Grogu debe averiguar cuál será su destino. Foto: Disney

Reacción de los y las fans

Ante la llegada de antiguos personajes, los cuales son queridos por el público, Twitter se ha llenado de comentarios positivos hacia el director Dave Filoni. Esta no es la primera vez que lo alababan por su trabajo, lo mismo sucedió con el último episodio de The Mandalorian, con la aparición de Luke Skywalker.

Fanático reacciona al nuevo capítulo. Foto: captura/Twitter

Fanática comenta sobre la aparición de personajes. Foto: captura/Twitter

Reacción de fanático en Twitter. Foto: captura/Twitter