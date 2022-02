Kane: conoce la saga de fantasía que superaría a GOT y The witcher

Desde la adaptación al cine de El señor de los anillos, pasando por la popular franquicia Game of thrones de HBO, hasta actualmente el éxito de Netflix The witcher, sin duda, el género de fantasía posee una gran legión de seguidores, por lo que promete seguir cosechando éxitos.

Ahora, la famosa saga escrita por Karl Edward Wagner, Kane, ha vendido sus derechos a un grupo de productores, lo que lleva a considerar que la realización live action llegaría muy pronto a la TV o a la pantalla grande.

Game of Thrones contiene ocho temporadas disponibles en HBO Max. Foto: composición / HBO

Kane, la saga fantástica que triunfaría en Hollywood

Kane, de Karl Edward Wagner, inició su historia en 1973 y lleva tres novelas, además de 20 cuentos que vendieron millones de copias y lograron establecer una importante cantidad de seguidores, quienes esperarían con ansias la llegada del personaje al cine o la TV.

Los productores Roy Lee, Andrew Trapani y Steven Schneider (Vertigo Entertainment) compraron los derechos de la ficción fantástica que se desarrolla en un mundo brutal y sangriento lleno de terror gótico, que al mismo tiempo está basado en una mitología medieval, la cual involucra temas de romance, tragedia y más que hacen de esta saga un material imperdible.

Portada de uno de los libros de la saga Kane. Foto: Denoel

¿Quién es Kane?

Kane es un hombre que luce un cuerpo musculoso, así como una melena pelirroja. A pesar de que no hay muchos detalles sobre sus orígenes, en una de sus historias se relata que su padre era Adán, mientras que su madre se llamaba Lilith. Fue maldecido con la vida eterna, por lo que al momento de recibir heridas durante sus batallas puede sanarlas rápidamente al mejor estilo de Wolverine de los X-Men. A lo largo de sus historias vivió grandes aventuras y demostró su valor como guerrero y hechicero.

Portada de uno de los libros de la saga Kane. Foto: difusión

Karl Edward Wagner tuvo distintas fuentes de las que se inspiró para su obra. Por ejemplo, Elric of Melniboné de Michael Moorcock, además de novelas como Melmoth the Wanderer (1820) y The Worm Ouroboros (1922). Sin embargo, la mayoría de sus seguidores señalan a Conan, el bárbaro como la comparación con más similitudes.