William Levy, de Café con aroma de mujer: amor, peleas en un reality y su lado desconocido

El reconocido y talentoso actor William Levy está en su mejor momento tras el estreno de la telenovela Café con aroma de mujer en la plataforma Netflix, adaptación que, al parecer, no tuvo el mismo éxito cuando se lanzó por televisión.

En la más reciente versión de Café con aroma de mujer, William Levy es Sebastián Vallejo. Foto: Netflix.

Antes de que el cubano de 41 años obtuviera esta fama y participara en múltiples producciones de Televisa y Telemundo, realizó grandes esfuerzos para poder escalar, a tal punto de estar en un reality show para hacerse conocido y ganar un espacio en la televisión y el cine.

William Levy en Protagonistas de novela. Foto: Telemundo

Resulta que William Levy fue parte del reality Protagonistas de novela, de Telemundo, en el 2003. El actor fue uno de los 12 integrantes que pelearon un puesto para ganar el protagónico en una telenovela. Un hombre y una mujer serían los afortunados.

¿Qué hizo William Levy para ganar?

Curiosamente, en esta edición también competió Elizabeth Gutiérrez, pareja hasta hace poco de William Levy y madre de sus dos hijos; asimismo, el actor mexicano Erick Elías. Sin embargo, seguro te preguntarás qué tienen que ver ellos con la historia de éxito de Levy.

Lo que sucede es que William Levy conoció aquí por primera vez a Elizabeth Gutiérrez e inició un romance con ella, lo cual trajo mucho rating al programa de Telemundo. Por otra parte, estaba Erick Elías, quien en ese entonces era su contrincante, pues solo uno de los varones obtendría el ansiado premio.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez en Protagonistas de novela. Foto: Telemundo

Y es aquí donde nace la mala relación con Erick Elías, otro asunto que ayudó mucho para mantener a los jóvenes de ese entonces en el juego. Ambos tuvieron roces muy marcados.

Un día, como parte del reality, se hizo un reto cara a cara, en el cual cada compañero debía decir lo que pensaba del otro: “Creo que entraste aquí con la idea de ser como que ‘el bueno’, de defensor de la humanidad y de las mujeres, pero es lo que yo siento: te veo un poco falso . No te la creo y como que no me coordina mucho lo que hablas con tus acciones”, le dijo Erick a William.

A lo que Levy le respondió: “La verdad que yo he sido como soy. No considero que haya sido falso...”. Así, el trato con los días se volvía cada vez más hostil, hasta que terminó por explotar.

Erick Elías y William Levy en Protagonistas de novela. Foto: Telemundo

Claudia Lemos, otra participante de Protagonistas de novela, tuvo mucho que ver, ya que reveló que a Erick Elías le gustaba Elizabeth. William Levy no se quedó atrás y habló con Erick para pedirle “que no se acerque a Elizabeth, por respeto” (a su relación).

Levy amenazó a su excompañero de reality “(...) sé que te gusta”. Sin embargo, el mexicano le dejó en claro que él no sentía nada por Elizabeth, más que una amistad.

¿William Levy ganó el reality de Telemundo?

Lamentablemente, William Levy no ganó el reality Protagonistas de novela. Erick Elías y la dominicana Michelle Vargas fueron los triunfadores en este programa. Aun así, el actor ha sabido moverse en la industria y ha logrado sus objetivos: ser una de las figuras más codiciadas.